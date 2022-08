Patrícia Leitte choca ao mostrar o filho em vídeo de aniversário: ''Te amo vida''

Patrícia Leitte celebra aniversário do filho, Michael Davi, e choca ao mostrar o herdeiro em cliques raros!

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 10h48

A ex-BBB Patrícia Leitte usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 23, para fazer uma linda e sincera declaração de aniversário ao filho, Michael Davi, que está completando 16 anos! Na postagem, a loira emocionou os fãs com as palavras.

Através do seu perfil no Instagram, a influenciadora digital publicou um vídeo de momentos ao lado do único herdeiro, celebrou a data em grande estilo: "Hoje, meu filho, é o dia em que você completa mais um ano de vida e eu quero lhe dizer que mesmo antes de você nascer eu já o amava. Quando você nasceu foi uma alegria imensa, tanto para mim como para todos os que o rodeavam", disse ela no início do texto.

"Você foi crescendo, dando os primeiros passos e eu estava ali para lhe segurar pelas mãos, para que você não caísse. O tempo foi passando e a cada dia você, com o seu jeito meigo e carinhoso, foi conquistando o coração de cada um que cercava você, e hoje você já esta bastante crescido e a cada dia mais bonito", continuou.

"Quero lhe dedicar, nesse dia tão especial, meu carinho e o meu amor por você, e se você precisar de mim pode contar comigo sempre, meu filho. Ame-se seja gentil com você mesmo, e aprenda a ter paciência com suas provações. Tudo que eu lhe desejo neste dia é um feliz aniversário, meu filho! Eu te amo vida", finalizou ela.

