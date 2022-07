Ex-BBB Patrícia Leitte revela que gastou uma fortuna em tratamentos estéticos

Ex-BBB Patrícia Leitte revela quais procedimentos estéticos já fez e quanto gastou nos tratamentos

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 13h32

A ex-BBB Patrícia Leitte confessou que já fez vários procedimentos estéticos em seu corpo e já gastou um bom dinheiro nos tratamentos. Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ela revelou que já investiu R$ 150 mil em tratamentos.

A estrela já fez bichectomia, preenchimento no maxilar, no queixo, nos lábios e no osso zigomático, aplicações de botox, clareamento de pele, lipoaspiração de papada e lentes de contato nos dentes. Ela ainda contou que tem vontade de fazer lipoaspiração HB e braquioplastia.

Nas redes sociais, Patrícia Leitte mostrou um vídeo com fotos de antes e depois dos tratamentos e impressionou os fãs.

Confira o antes e depois de Patrícia Leitte:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patrícia Leitte (@patricialeitteoficial)

