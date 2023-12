Ex-BBB Key Alves passa por cirurgia para colocar silicone e revela como foi

Ex-BBB Key Alves faz a sua primeira cirurgia da vida para realizar um sonho estético e aparece na internet logo após o procedimento

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves passou por uma cirurgia nesta quarta-feira, 6, para colocar silicone nos seios. O procedimento aconteceu dentro do previsto e ela contou que foi tudo um sucesso. Agora, ela já está no quarto para se recuperar e apareceu na web para tranquilizar os fãs.

Ainda se recuperando da anestesia geral, a atleta contou que está bem. “Gente, finalizou a cirurgia, ainda não consigo falar muito, mas quero agradecer todas as forças. Eu estou sentindo muita dor, muita dor”, afirmou.

Antes de ir para a cirurgia, ela contou sobre a decisão de fazer a cirurgia plástica. "Diga adeus aos peitinhos pequenos, nova fase! Estou colocando o silicone, primeiramente, porque eu quero. Eu sinto que falta para mim, eu tenho muito pouco seio. Eu decidi colocar porque também tem relação com a novidade que vem por aí, vocês vão ficar chocados. Para mim fez todo o sentido colocar nessa fase da minha vida, que vai melhorar, vai me dar autoestima, vai me ajudar no trabalho que vou fazer ainda em dezembro”, afirmou.

Após áudio vazado, irmã se declara para Key Alves

Keyt Alves usou as redes sociais para fazer uma declaração para Key Alves. Ela decidiu demostrar todo o amor pela irmã gêmea após vazar um suposto áudio em que afirma que a ex-BBB comprou seguidores no Instagram. "Jamais vão destruir o que nós temos há 23 anos juntas, eu te amo pra sempre e sempre te amarei. Nada vai destruir isso. Somos únicas", escreveu ela, que tirou a opção de comentários.

Key também decidiu se pronunciar e defender a irmã durante um evento de lançamento de sua marca de cosméticos. "Só a gente sabe da onde a gente veio, o que a gente já passou para estar aqui hoje. Isso é o que eu quero transmitir para todo mundo, uma união e uma base familiar. Em especial [quero agradecer] muito a Keyt [...]", disse a ex-BBB em um trecho.