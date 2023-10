Irmã de Key Alves ignora polêmica e se declara para a ex-BBB

Após suposto áudio revelando que Key Alves compra seguidores, Keyt Alves postou fotos com a irmã e fez uma declaração

A jogadora de vôlei Keyt Alves usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 18, para fazer uma declaração para Key Alves. Ela decidiu demostrar todo o amor pela irmã gêmea após vazar um suposto áudio em que afirma que a ex-BBB e também jogadora de vôlei comprou seguidores no Instagram.

Na foto postada pela atleta, as duas aparecem sorridentes, enquanto se divertem em uma festa, e na legenda, Keyt ressaltou que ama a irmã e que ninguém vai destruir a relação das duas. "Jamais vão destruir o que nós temos há 23 anos juntas, eu te amo pra sempre e sempre te amarei. Nada vai destruir isso. Somos únicas", escreveu ela, que tirou a opção de comentários.

Key também decidiu se pronunciar e defender a irmã durante um evento de lançamento de sua marca de cosméticos. "Só a gente sabe da onde a gente veio, o que a gente já passou para estar aqui hoje. Isso é o que eu quero transmitir para todo mundo, uma união e uma base familiar. Em especial [quero agradecer] muito a Keyt. Óbvio, todo mundo sabe, ela é minha irmã gêmea. É quem aguentou quando eu estava dentro daquela casa, por ter a mesma cara que a minha. Mas queria dizer que tudo que sair hoje, daqui pra frente, são boatos. Eu e a minha irmã somos muito bem relacionadas, somos almas gêmeas. Nada, nem inveja, nada vai atrapalhar o que eu e ela temos, que é único, é dos gêmeos", afirmou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Keyt (@keyt.alves)

Entenda a polêmica

Nesta última terça-feira, 10, vazou um suposto áudio de Keyt Alves revelando que sua irmã, Key Alves, comprou seguidores no Instagram. As informações são do jornalista Leo Dias. No áudio, a jogadora de vôlei contou que Key só entrou no BBB 23, da Globo, por ter muitos seguidores, contudo, ela afirmou que os números não são reais.

"Eu sempre falei pra ela: 'mano, para de viver nesse mundo de ilusão’. Cara, se fossem 12 milhões de seguidores reais, seria outra história, a gente estaria em outro patamar, não são, a maioria ali ela comprou, tanto é que ela só entrou no Big Brother por ser a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo, mas será que são reais? Não são!", diz Keyt em um trecho do áudio.