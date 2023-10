Em suposto áudio, irmã diz que Key Alves comprou seguidores

No áudio, Keyt Alves revelou que a maioria dos seguidores de Key Alves no Instagram são comprados

Nesta terça-feira, 10, vazou um suposto áudio de Keyt Alves revelando que sua irmã, Key Alves, comprou seguidores no Instagram. As informações são do jornalista Leo Dias.

No áudio, a jogadora de vôlei contou que Key só entrou no BBB 23, da Globo, por ter muitos seguidores, contudo, ela afirmou que os números não são reais. Atualmente, a ex-sister tem 12,9 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

"Eu sempre falei pra ela: 'mano, para de viver nesse mundo de ilusão’. Cara, se fossem 12 milhões de seguidores reais, seria outra história, a gente estaria em outro patamar, não são, a maioria ali ela comprou, tanto é que ela só entrou no Big Brother por ser a jogadora de vôlei com mais seguidores do mundo, mas será que são reais? Não são!", diz Keyt.

"A gente sabe disso, só que a gente vendeu essa imagem dela, mas a gente tem que entender, que uma hora ou outra isso ia cair, como por exemplo os negócios da rifa, ela deve ter ali uns 100 mil que é verdadeiro, mas não tem 12 milhões, entendeu? Então eu sou muito realista, e a Key hoje vive nesse mundo de fada dela aí", completou. Atualmente Key tem 12,9 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Recentemente, Leo Dias também revelou que a mansão que Key mostrou nas redes sociais, localizada na região de Alphaville, na Grande São Paulo, é alugada. Com a repercussão, ela se pronunciou nas redes sociais e detonou o colunista. "A casa alugada ou comprada é minha pelo momento que estou pagando. Nenhum momento falei que comprei em lugar nenhum. Agora o seu jornalismo invasivo seu de ficar pressionando e mandando mensagem pro meu eletricista, acha certo? A sua casa que deveria cair. Péssimo. Gostava de você, mas depois disso, uó!", escreveu ela na ocasião. Segundo o jornalista, o aluguel da mansão custa entre R$ 50 mil a R$ 70 mil por mês.

Confira o áudio:

Novo namorado?

A jogadora de vôlei e ex-participante do BBB 23 Key Alves movimentou as redes sociais na tarde desta última segunda-feira, 16, ao postar uma foto acompanha durante sua viagem à Itália. No clique postado no feed do Instagram, ela aparece em um restaurante ao lado de Giovanni Part. Ao dividir o registro, a atleta escreveu na legenda: "O amor encontra o destino", dando a entender que está namorando o rapaz. Veja a publicação!