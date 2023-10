Tá namorando? Key Alves surge acompanhada durante viagem à Itália

A jogadora e ex-BBB Key Alves movimentou as redes sociais ao postar uma foto ao lado de Giovanni Part

A jogadora de vôlei e ex-participante do BBB 23 Key Alves movimentou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 16, ao postar uma foto acompanha durante sua viagem à Itália.

No clique postado no feed do Instagram, ela aparece em um restaurante ao lado de Giovanni Part. Ao dividir o registro, a atleta escreveu na legenda: "O amor encontra o destino", dando a entender que está namorando o rapaz.

Os fãs, então, encheram a postagem desejando felicidades ao casal. "Amor, amor, amor e felicidades para vocês", disse uma seguidora. "Eu não tenho palavras para descrever o quão lindos vocês são", falou outra. "Seja feliz lindona", desejou a cantora e ex-BBB Gabi Martins.

Vale lembrar que durante o confinamento do BBB 23, Key viveu um romance com Gustavo Benedeti, mas fora do programa o relacionamento não vingou. Em entrevista ao jornal Extra, algumas semanas após o término, ela desabafou sobre como estava se sentindo. "Continuo sofrendo o luto do término, porque para mim foi muito intenso. Isso não é vergonha nenhuma. Eu sempre me entrego de cabeça, sou muito verdadeira com tudo. E não vai ser agora que eu vou falar que estou ótima, se não é verdade. Estou seguindo minha vida e trabalhando muito. Mas todos os dias tenho recordações, todos os dias eu lembro", refletiu.

Confira a publicação:

