Ex-BBB Caio Afiune desabafa sobre autoestima antes de cirurgia nas mamas

Ex-participante do BBB 21, Caio Afiune revelou ter sido alvo de piadas antes de realizar a ginecomastia, cirurgia para redução das mamas

O influenciador e ex-BBB Caio Afiune, que recentemente mostrou o resultado de um procedimento feito no abdômen, fez um sincero desabafo e revelou que já foi alvo de piadas antes de realizar a ginecomastia, uma cirurgia para reduzir as mamas em homens. A intervenção aconteceu há cerca de um mês.

"As pessoas colocavam apelido que eu tinha 'peitinho'. Hoje recebo muitos elogios, gostei demais do resultado", declarou ele em entrevista ao Gshow. Ao longo do bate-papo, o ex-participante do Big Brother Brasil 21, da Globo, explicou que a cirurgia já estava em seus planos há algum tempo.

Caio Afiune ainda revelou que deixava de usar roupas mais justas por vergonha. "Tinha vontade de tirar essa gordura do peito há tempos e não me sentia bem de camiseta apertada, que marcava, ou sem camisa na praia ou piscina", disse ele.

Na sequência, o ex-BBB contou que escolheu realizar a ginecomastia junto com uma lipo LAD após conversar com um profissional da saúde. "Mexia com meu ego e me deixava com vergonha. Melhorou em 100% minha autoestima. Um médico me orientou que seria harmônico se eu fizesse a lipo LAD e optei pelas duas cirurgias", declarou.

Além da autoestima, Caio Afiune garantiu que a mudança melhorou todos os âmbitos de sua vida, incluindo a sexual. "Melhora tudo. A autoconfiança, saúde mental. Quando as coisas estão boas, tudo flui de forma mais saudável e gostosa. Isso foi para me deixar melhor fisicamente e mentalmente", concluiu.

Além de Caio Afiune, o também ex-BBB Eliezer realizou a mesma cirurgia em agosto do ano passado. Na época, o influenciador contou que não gostava do aspecto de seu peitoral, que tinha seios com volume, por conta da ginecomastia, desenvolvimento anormal das glândulas mamárias e, por isso, decidiu fazer o procedimento.

"Pra quem tá falando 'nunca tinha reparado' é porque eu nunca apareço sem camisa com os peitos aparecendo. No meu feed, as fotos que tem eu sem camisa, é quando eu to muito magro, porque 'disfarça'", comentou o marido de Viih Tube após a cirurgia.

Irmão de Marília Mendonça choca com antes e depois do seu corpo

Irmão da cantora Marília Mendonça, o jovem João Gustavo agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar a mudança em seu corpo. Aos 23 anos, ele investiu nos exercícios físicos e mudou sua forma com muito treino.

Agora, o rapaz mostrou fotos de antes e depois para evidenciar a transformação em seus músculos ao longo dos meses. Nas fotos, ele surgiu sem camisa antes de iniciar os treinos e também de regata para destacar os braços musculosos. Confira!