Ex-BBB Caio Afiune mostra resultado de cirurgia plástica no abdômen

Ex-BBB Caio Afiune passa por cirurgia plástica no abdômen e mostra o resultado impressionante em suas redes sociais; confira as fotos!

O ex-BBB Caio Afiune passou recentemente por uma cirurgia plástica no abdômen. O fazendeiro e influenciador digital passou por uma lipo LAD avançada e uma ginecomastia, com o intuito de diminuir as mamas. E em suas redes sociais, ele mostrou o resultado do procedimento aos seus seguidores.

A cirurgia foi feita para realçar os contornos musculares de Caio, lhe oferecendo a aparência de "tanquinho" super definido. O ex-brother já havia passado pelo mesmo procedimento em 2022, mas decidiu repetir a dose para reforçar a estética.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, o fazendeiro apareceu com o abdômen definido e deixou seus seguidores chocados com o resultado. "Ficou muito natural", declarou um internauta. "Estou chocada, nem parece que fez cirurgia", escreveu outra.

Confira o resultado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Afiune (@afiune_caio)

Wanessa Camargo já precisou corrigir plástica

Outra ex-BBB que passou por cirurgias plásticas foi a cantora Wanessa Camargo. Durante sua participação no BBB 24, ela revelou abertamente ter passado por um procedimento estético. Além disso, ela já compartilhou detalhes sobre uma cirurgia plástica que precisou realizar na adolescência e passou por uma correção depois que não curtiu o resultado.

O Splash, do Uol, compilou algumas das revelações da artista sobre sua rinoplastia. No passado, a cantora já contou que sofreu um acidente durante a infância e precisou passar por uma cirurgia após quebrar o nariz: “Quando eu tinha 12 anos estava brincando de pega-pega e bati meu nariz na cabeça de um menino”, ela revelou detalhes do ocorrido.



“Foi tão pesado que vi estrela, ficou tudo escuro. Meu nariz foi parar do outro lado, esse osso aqui afundou, abriu a cabeça do menino”, contou em uma entrevista com Giovanna Ewbank. No entanto, a cantora relatou que não ficou satisfeita com o resultado e chegou a retornar ao médico para ajustar um detalhe em seu nariz e tentar deixá-lo mais parecido com sua versão 'original'

“Depois disso, esse osso ficou fora, com um calombinho. Eu fiquei super mal uma época, mas eu precisava. E mudou minha vida. Não mexi na ponta, mas criou um calo. O médico deu uma raspadinha quando eu tinha uns 15 anos”, a filha de Zezé di Camargo explicou que ficou realizada quando o nariz enfim voltou ao normal após a correção.

Além disso, ela já entregou que costuma fazer um procedimento estético periodicamente. Ainda durante a conversa com Gioh, Wanessa contou que é adepta do botox na testa e estava até considerando aplicar em outros lugares: "Eu faço há uns dois anos, no meio da testa, que é onde mais me incomoda”, revelou.

Na ocasião, a participante do reality revelou que começou a aplicar toxina para suavizar as rugas e linhas de expressão na testa depois de se ver na televisão e não gostar da pele marcada. Por fim, a sister também contou que gostaria de passar por uma cirurgia plástica depois do nascimento dos herdeiros. Em entrevista ao canal da ‘Vogue Brasil’ há alguns anos, Wanessa explicou que gostaria de colocar próteses de silicone nos seios depois de amamentar os filhos, no entanto, ela nunca revelou se passou pela cirurgia.