Irmão de Marília Mendonça choca com antes e depois do seu corpo

Tá musculoso! Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo exibe fotos de mudança em sua forma física nos últimos meses

Irmão da cantora Marília Mendonça, o jovem João Gustavo agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar a mudança em seu corpo. Aos 23 anos, ele investiu nos exercícios físicos e mudou sua forma com muito treino.

Agora, o rapaz mostrou fotos de antes e depois para evidenciar a transformação em seus músculos ao longo dos meses. Nas fotos, ele surgiu sem camisa antes de iniciar os treinos e também de regata para destacar os braços musculosos.

Vale lembrar que João Gustavo abandonou a carreira na música após a morte da irmã. Ele fazia dupla com Dom Vittor, mas eles encerraram o projeto em 2022 porque Gustavo queria cuidar de sua saúde mental após a tragédia familiar.

Veja as fotos de antes e depois:

Filho de Marília Mendonça surge em seu novo quarto

O pequeno Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, está com o seu quarto renovado. Nesta semana, a avó dele, Dona Ruth, mostrou alguns detalhes da decoração do quarto do neto na mansão da família.

O ambiente ganhou um papel de parede listrado e painel de madeira em formato de triângulos e ainda uma cama grande para ele dormir. O local ainda foi decorado com vários porta-retratos e uma imagem de um leão na parede.

Ao ver o resultado da decoração, Léo apareceu sorridente e dando pulos de alegria na cama. “Eu gostei do meu quarto! Eu gostei”, contou ele.

Vale lembrar que a guarda de Léo é dividida entre o pai e a avó materna, Dona Ruth, que é com quem ele mora desde que a mãe faleceu em um trágico acidente de avião.