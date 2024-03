Ex-'Banheira do Gugu', Luiza Ambiel é submetida à cirurgia de emergência

A modelo Luiza Ambiel foi internada às pressas no hospital Santa Paula, em São Paulo, após sentir fortes dores no lado esquerdo do peito

Ex-musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel foi internada às pressas no hospital Santa Paula, em São Paulo. A atriz foi submetida a uma cirurgia de emergência após sua prótese de silicone da mama esquerda romper. A informação foi dada por sua assessoria de imprensa nesta sexta-feira, 15.

“Eu estava sentindo muita dor. A minha mama esquerda ficou dura, quente e subiu. Às pressas, tomei antibióticos e tive que ir para mesa de cirurgia”, compartilhou Luiza, que ainda está internada para o pós-operatório e retirada do dreno.

Em nota, a assessoria de imprensa de Ambiel afirmou que "a modelo manteve os 335 ml de silicone nas próteses mamárias durante a operação feita pela Dra Ana Helena Patrus e o pelo Dr Leonard Bannet".

Luiza Ambiel expõe namoro de Gugu Liberato com cantor famoso

Ícone de beleza dos anos 90, a modelo Luiza Ambiel se pronunciou sobre as revelações da vida íntima de Gugu Liberato. Em junho do ano passado, ela contou o que via nos bastidores do Domingo Legal na época em que era uma das estrelas do programa.

Durante anos, ela foi a musa do quadro Banheira do Gugu, um dos sucessos do dominical. Nos anos 90, ela era responsável pelos picos de audiência do programa e vivia muito próxima do apresentador que faleceu em 2019 após um acidente doméstico.

"Gugu sempre foi muito discreto com sua vida pessoal, mas muito organizado. Deve ter deixado tudo muito bem combinado com ela. Ele jamais pediria para ela abandonar a carreira dela, se isso aconteceu foi porque ela quis", disse ela para o colunista Fefito, de Splash.

Ela também esclareceu que Gugu Liberato namorava um cantor famoso e que o caso não era segredo pra ninguém. "Quando o SBT era em Santana, nos anos 1990, todo mundo sabia que ele namorava um cantor. A gente nem se aproximava muito do moço para não dar problema. Gugu separava a vida profissional da pessoal, mas não era um grande segredo. Ele só era discreto."