Ex-ator mirim, Guillermo Hundadze aparece pela primeira vez após ser baleado

Guillermo Hundadze, ex-ator mirim da Globo, surge em capela de hospital após ser baleado em briga de trânsito

O ex-ator mirim e influenciador digital Guillermo Hundadze está em recuperação após ser baleado em uma briga de trânsito. Nesta sexta-feira, 3, ele apareceu nas redes sociais pela primeira vez desde que foi internado há alguns dias.

Na imagem, ele apareceu de joelhos em uma capela do hospital e fez um agradecimento pela sua vida. “Agradeço aos médicos do Hospital Mandaqui/SP, que guiados por Deus, me devolveram a vida”, disse ele.

Vale lembrar que Guillermo foi internado no dia 23 de outubro de 2023. Ele foi baleado durante uma briga de trânsito com um policial militar. O rapaz passou por cirurgia e ficou alguns dias em estado grave na UTI.

"Pedimos para quem gosta do Gui e o acompanha que façam uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido possível, por favor! Para as pessoas que estão desferindo ódio nas redes, tenham respeito e empatia com a família e, principalmente, com ele! O Gui é um bom amigo, filho, neto e namorado. Quem o conhece, sabe que ele é muito mais do que o conteúdo dos vídeos postados, ele é jovem e tem muito para viver e aprender”, informou a família dele.

Guillermo Hundadze ficou conhecido na TV durante sua infância. Ele integrou os elencos da novela Eterna Magia, de 2007, e também do especial de fim de ano O Natal do Menino Imperador. Hoje em dia, ele é influenciador digital.

Morre cantor sertanejo de 23 anos

O cantor sertanejo Denner Chiodi Baumann faleceu aos 23 anos de idade. Ele sofreu um acidente de buggy em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis.

De acordo com o site G1, o veículo com o artista caiu de uma ribanceira ao sair da pista. O acidente aconteceu na madrugada do dia 1º de novembro em uma área de difícil acesso. Tanto que os bombeiros demoraram cerca de 12 horas para conseguir fazer o resgate do corpo do artista. O corpo dele estava a cinco metros do buggy.

Denner Chiodi estava no início da carreira de cantor. Ele já tinha feito uma apresentação com a dupla Fernando e Sorocaba no Vale do Itajaí há alguns anos e também lançou a música Carregar Meu Coração com clipe nas redes sociais.