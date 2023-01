Estrela de Riverdale, Camila Mendes fala sobre problemas com transtorno alimentar

Camila Mendes revelou suas lutas com a imagem corporal e disse que ela lutava contra esses problemas desde a infância.

Camila Mendes (28) abriu o coração essa semana sobre como ela fez para lidar com um distúrbio alimentar, que ela diz ter atingido o pico durante a primeira temporada de Riverdale. A atriz que é filha de brasileiros vai participar de uma comédia romântica focada na cultura brasileira.

Falando no episódio de quinta-feira do podcast Going Mental , a atriz de 28 anos revelou à apresentadora Eileen Kelly que ela lidava com problemas de imagem corporal desde a infância. No entanto, ela disse que foi durante as filmagens da primeira temporada da série que suas inseguranças atingiram novos patamares:"Eu assistia a todos os episódios e pensava, 'Oh meu Deus, meu estômago aí…'", disse ela. "Eu era tão insegura, e isso realmente alimentou meu distúrbio alimentar." compartilhou.

"Quando você tem 20 e poucos anos, tipo, seu corpo está flutuando... meu corpo ainda não parou de mudar", acrescentou ela. "Eu estava olhando para mim mesma, reparando em cada detalhe. Meu estômago, você sabe, meus braços, meu queixo, qualquer coisa - eu ficava obcecada."

Ela notou que a preocupação em escolher sua aparência interferia até mesmo em seu trabalho como um todo. “Isso meio que atrapalhou minha atuação porque quando eu estava atuando nas câmeras enquanto estava preocupada… realmente atrapalhou com o seu processo”, disse ela.

Ela também revelou que procurou a ajuda de uma nutricionista para ajudá-la a superar seus medos de certos alimentos, como o pão: "Eu estava com muito medo de comer carboidratos, e o que acontecia era que eu os evitava por um longo período de tempo, e então comia e comia muito e depois vomitava", lembrou ela. “Então foi esse ciclo terrível. Ela me ajudou a superar isso reintroduzindo o pão na minha vida para ser como, 'Veja, isso não vai te matar.' "

Mendes também mencionou alguns gatilhos que a atrasaram em sua recuperação. Ouvir a frase "você parece tão bem" após a perda de peso foi um obstáculo particular: "Quando não ouço isso, acho que estou com uma aparência terrível", ela confessou. "Quando ninguém comenta como estou magra."