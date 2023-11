Estrela de “De Volta Para o Futuro”, Michael J Fox fala sobre viver com Parkinson

O astro dos filmes “De Volta Para o Futuro”, Michael J Fox foi diagnosticado com Parkinson em 1991

Nesta sexta-feira, 10, o ator Michael J. Fox comentou sobre viver com Parkinson em uma entrevista para a TV americana. O astro dos filmes “De Volta Para o Futuro” comentou sobre sua saúde mental enquanto vive com a doença.

Durante uma entrevista para o programa CBS Mornings, o ator foi perguntado como o diagnóstico de Parkinson, recebido em 1991, afetou em sua saúde mental. O apresentador Nate Burleson o perguntou se ele tinha sentimentos de depressão ou dúvida. O artista respondeu: “Ontem às 3:57 da tarde”.

“A positividade é sincera e eu realmente sinto, e é tudo genuíno, mas é uma luta difícil e vitória difícil”, comentou o ator que ficou imortalizado por interpretar o personagem Marty McFly sobre como se manter positivo em meio ao seu problema de saúde.

Ele ainda comentou que o necessário para manter a saúde mental é “dar um tempo para nós mesmos” e “nos dar crédito por passarmos pela vida”. Ele ainda comentou: “Para fazermos isso, precisamos parar e dizer: ‘Não é tão ruim assim”.

Cerca de 9 anos após ser diagnosticado com Parkinson, em 2000, o artista criou a Michael J Fox Foudation, fundação que incentiva pesquisas para terapias para aqueles que vivem com Parkinson. “Eles [pessoas com Parkinson] não tinham dinheiro, não tinham uma voz, e eu pensei: ‘Eu vou me levantar por essas pessoas e causar um pouco’”.

“Não é uma cura, mas é um grande holofote para onde precisamos ir e onde precisamos focar para que nós sabermos que estamos no caminho certo e ficarmos orgulhosos”, comentou o ator sobre sua fundação.

Na entrevista, Michael comentou sobre o apoio que tem de sua esposa Tracey Pollan. Ele comentou sobre como sua amada nunca o abandonou. “Ela indicou isso para mim quando disse ‘na saúde ou na doença’”, disse o ator.

Saúde mental!

Quem também falou sobre saúde mental recentemente foi o cantor sertanejo Gustavo Mioto! O dono do hit “Depois do Amor” conversou com a CARAS Brasil sobre a importância dos cuidados psicológicos.

"[Cuidar da saúde mental é] indispensável, principalmente nesse meio de internet, que todos são donos da verdade", desabafou Mioto. "É essencial que seja um assunto abordado pelas pessoas e que todo mundo dê a devida importância."