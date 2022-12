Estado de saúde de Pedro Paulo Rangel piora e ator é intubado

Ícone de novelas como 'O Cravo e a Rosa' e 'Belíssima', Pedro Paulo Rangel piora em seu quadro clínico

Internado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, para tratar de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, o ator Pedro Paulo Rangel (74) precisou ser intubado.

As informações são da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. De acordo com ela, o ator esteve na UTI e depois voltou para o quarto.

Porém, nos últimos dias, os médicos disseram a amigos próximos que o procedimento de intubação seria o melhor caminho para que a medicação fizesse efeito.

O ator tinha sido internado em meados de novembro pelo mesmo motivo e chegou a receber alta e ir para casa no último dia 26. Contudo, acabou tendo que retornar à unidade.

Pedro Paulo Rangel luta contra os efeitos da doença crônica, causada por anos de tabagismo. Por conta dela, recentemente precisou cancelar a temporada da peça “Pedro e o Lobo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por pprangel/O ᗩTOᖇ E O ᒪOᗷO (@pprangel_oator_e_o_lobo)

Ator de 'O Cravo e a Rosa' revela motivo para estar longe das novelas

Pedro Paulo Rangel, que conquistou o coração dos telespectadores com o personagem Calixto na novela O Cravo e a Rosa, da Globo, está longe das novelas há alguns anos e confessou que não tem o desejo de voltar a atuar no formato. Em entrevista ao Jornal Extra, ele revelou que nunca parou de atuar, mas prefere projetos de curta duração.

“Já houve um tempo em que eu fazia teatro e novela ao mesmo tempo. Cheguei ao ponto de apresentar uma peça em Portugal e voltar correndo para gravar cenas no Rio. Agora não quero mais. Prefiro obras menores, porque novela são dez meses de batalha. E eu não sou mais um menino, né?”, contou ele.

“Só parei durante a pandemia, como a maioria das pessoas. E retornei à TV este ano para uma participação na série 'Independências', de Luiz Fernando Carvalho, na TV Cultura. Estou bem, disposto. Nunca fiquei inválido, absolutamente. Podem me mandar convites, que eu aceito, conforme for”, afirmou.