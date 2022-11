Pedro Paulo Rangel posta foto no hospital e atualiza quadro de saúde: "Fora do CTI"

Diagnosticado com doença pulmonar crônica, o ator Pedro Paulo Rangel está internado desde o começo do mês

Na tarde desta segunda-feira, 14, o atorPedro Paulo Rangel (74) usou as redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu quadro de saúde.

O artista, diagnosticado há duas décadas com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece em um hospital do Rio de Janeiro, onde está internado desde o início de novembro.

Na postagem, ele revelou que saiu do CTI (Centro de Terapia Intensiva), contudo, não tem previsão para deixar o hospital. "Fora do CTI, mas ainda sem previsão de alta", escreve ele na legenda da publicação.

Para tratar da saúde, Pedro Paulo Rangel precisou cancelar a temporada da peça "O ator e o lobo", que estava em cartaz em Ipanema, na Zona Sul do Rio. "Informamos que a temporada na Casa de Cultura Laura Alvim está cancelada por motivos de saúde do ator Pedro Paulo Rangel. Ele está bem, porém impossibilitado de atividades físicas para a sua plena recuperação", dizia o comunicado.

Em recente entrevista ao jornal Extra, o ator contou que a doença veio à tona após anos de vício em cigarro. "Parei de fumar em 1988, no século passado. Adotei uma vida saudável, aprendi a nadar, andava na praia... E em 2002 soube que estava doente. Eu não senti a doença, eu a descobri. É traiçoeira. Quando aparece, não tem mais chance. Mas eu consigo levar a vida muito bem, desde que esteja medicado. Faço fisioterapia, atividades físicas com um personal... Se tem algo de que eu me arrependa profundamente é de ter começado a fumar. Se vejo um fumante, digo: 'Não faça isso, espelhe-se no meu caso'", afirmou.

