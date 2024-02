Esposa de Stenio Garcia atualiza estado de saúde do ator: 'Está abatido'

Diagnosticado com Covid-19 pela terceira vez, o ator Stenio Garcia está sendo monitorado em casa pela esposa, Mari Saade

O ator Stenio Garcia, diagnosticado com Covid-19 pela terceira vez, teve seu estado de saúde atualizado na manhã desta segunda-feira, 26. A atriz Mari Saade, esposa do artista, contou em entrevista à revista Quem que está monitorando a saturação do veretano em casa.

"Ele está abatido e com mal-estar. Estou monitorando os sinais vitais desde que ele positivou, ontem de manhã. De uma em uma hora, inclusive de madrugada, monitoro, porque se a febre aumentar ou a pressão desregular ou a saturação cair tenho que correr para o hospital. Mas, por enquanto, eu mesma estou fazendo isso sozinha e passando aos médicos", relatou ela.

Na sequência, Mari Saade afirmou que, até o momento, o quadro de saúde de Stênio Garcia permanece estável. "Hoje ele não teve febre, a pressão está normal e a saturação está 93, que é normal para o idoso", informou. Além do ator, ela revelou que também está doente e não consegue permanecer de máscara dentro da residência, correndo risco de testar positivo para o coronavírus.

"Estou com esse problema no olho, e não estamos descobrindo o que é. Pedi para a cardiologista olhar, pedi para um cirurgião plástico olhar, e ninguém sabe. Já não sei mais o que é. Estamos lidando com muitos vírus, acabei de fazer meu teste e deu negativo. Mas Stenio e eu estamos no mesmo barco. E não consigo dormir de máscara. Fico em cima, igual a uma enfermeira chata", disse a esposa de Stenio Garcia.

No último domingo, 25, Mari Saade usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo a respeito da saúde do marido. Através de seu Instagram, ela informou que Stenio Garcia foi diagnosticado com o vírus da Covid-19 após uma gravação ocorrida em sua casa.

A esposa do artista explicou que um integrante da equipe estava sem máscara no local e, logo depois, Stênio passou a sentir os primeiros sintomas da doença. Em seu desabafo, Mari recordou o episódio polêmico em que interrompeu uma entrevista do companheiro em 2022 para alertá-lo sobre o uso da proteção.

"As pessoas do mal e a imprensa do mal me massacraram porque viram um recorte de uma cena onde, antes havia pedido ao repórter do YouTube para que Stenio colocasse a tal da máscara. E isso o rapaz não mostrou. Agora, estou doente desde segunda-feira, com uma infecção e inflamação no olho, e, por isso, fiquei no meu quarto enquanto na sala e área externa acontecia uma gravação pessoal do Stenio", escreveu em um trecho.

Stenio Garcia abre o jogo sobre harmonização facial

O ator Stenio Garcia abriu o coração ao contar o motivo para ter feito a harmonização facial. O procedimento estético deu o que falar na internet após ele revelar o resultado no programa de TV Fofocalizando, do SBT, no ano passado. Ainda em 2023, ele contou sobre o que o levou a passar pelo procedimento estético.

"Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel", afirmou ele em conversa no site F5, da Folha de S. Paulo.

Então, ele comentou sobre o que achou do resultado. "Sinto que as minhas expressões ficaram mais leves e até melhorou na articulação da fala", afirmou ele, que ainda rebateu as críticas que recebeu. "A opinião dos outros nunca me interessou. E continua não me interessando", declarou. Confira!