Esposa de Bruce Willis rebate rumores sobre diagnóstico: “Desgraça constante”

Esposa de Bruce Willis, Emma Hemming desabafa sobre rumores perturbadores envolvendo estado atual do ator, após diagnóstico de demência

Emma Hemming, esposa de Bruce Willis, quebrou o silêncio em relação aos recentes rumores que circulam sobre o estado de saúde do ator, após o diagnóstico de demência frontotemporal. Em suas redes sociais, ela compartilhou um desabafo sincero sobre as especulações em meio ao momento delicado para a família no último final de semana.

Recentemente, um antigo colega de elenco do astro de sucessos como 'Duro de Matar' e 'Pulp Fiction' revelou que o ator tinha perdido a 'alegria de viver' desde a descoberta da doença. Sem mencionar nomes, Emma lamentou os rumores sobre o atual estado de seu marido com alguns vídeos compartilhados em seu perfil oficial no Instagram.

Além de desabafar, ela destacou que as especulações contribuem para reforçar um estigma em torno do diagnóstico de Willis. Emma também contou que está passando por um momento difícil e ser bombardeada com notícias falsas acaba afetando toda a rede de apoio do artista: “A manchete basicamente diz que não há mais alegria em meu marido”, iniciou.

“Agora, posso apenas dizer que isso está longe de ser verdade. Preciso que a sociedade e quem quer que esteja escrevendo essas manchetes estúpidas, parem de assustar as pessoas. Pare de assustar as pessoas pensando que, uma vez diagnosticado algum tipo de doença neurocognitiva, é isso. 'Acabou’, Emma abriu o coração em seu desabafo.

Apesar de ser um momento difícil, ela ainda ressaltou que o ator também está cercado de amor, conexão, apoio e definitivamente, de alegria: “A quem possa interessar, por favor, tenham cuidado de como enquadram as vossas histórias para o público sobre demência e aprofundem-se”, a esposa de Bruce pediu mais sensibilidade.

Uma publicação compartilhada por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Em outra publicação, Emma detonou as especulações: “Estas manchetes que pintam esta desgraça constante e imagem sombria da demência são prejudiciais para eles enquanto tentam construir a sua rede de apoio à sua volta. Só lhe peço que considere reformular esta narrativa negativa em torno da demência”, ela finalizou a declaração.

Uma publicação compartilhada por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Vale mencionar que em 2022, o ator anunciou que estava se afastando das telas por conta de distúrbio de linguagem chamado de afasia. Após essa notícia, veio o diagnóstico de Demência Frontotemporal. Desde então, ele conta com o apoio incondicional de sua família, sua esposa Emma Hemming, e seus cinco herdeiros, frutos de diferentes relacionamentos.

Uma publicação compartilhada por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Demi Moore se mudou para casa de Bruce Willis:

Além de contar com o apoio de sua família, Bruce Willis recebe assistência de uma pessoa muito especial de seu passado. Desde que foi diagnosticado com demência, o ator acabou se mostrando cada vez mais dependente em sua rotina. A situação do artista ficou tão séria, que sua ex-esposa Demi Moore se mudou para a casa dele; entenda a decisão da atriz.