Bruce Willis aparece em clique raro ao lado dos cinco filhos e a ex-esposa Demi Moore

O ator Bruce Willis está a cerca de 10 meses afastado da vida pública após anunciar diagnóstico de doença

Nesta terça-feira, 13, Bruce Willis fez uma aparição rara nas redes sociais ao aparecer ao lado de toda sua família em uma nova foto.

O ator apareceu em uma foto com suas cinco filhas, Evelyn Penn (8), Mabel Ray (10), Tallulah (28), Scout (31) e Rumer (34), sua ex-esposa Demi Moore e sua atual companheira Emma Heming Willis.

Quem compartilhou a foto foi a atriz Demi Moore, que é mãe das filhas mais velhas de Bruce. As meninas Evelyn e Mabel são fruto do atual casamento do ator.

“Nós somos FAMÍLIA! Entrando no espírito do Natal”, escreveu Demi na legenda da postagem feita em seu Instagram que mostrava diversos momentos em família.

Em março deste ano, a família de Bruce Willis anunciou que o astro estaria se afastando dos holofotes devido a um diagnóstico de afasia, doença que afeta a comunicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Rara aparição!

Na noite desta segunda-feira, 12, a filha do meio de Bruce e Demi, Scout compartilhou em suas redes sociais o jantar em família que contou com a presença do pai.

A cantora compartilhou uma foto de um momento fofo entre o ator e suas filhas durante um jantar de família. “Noite de jantar em família”, ela escreveu nos stories de seu perfil oficial no Instagram.