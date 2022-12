Bruce Willis faz rara aparição após dez meses distante da vida pública

Ator Bruce Willis aparece participante de jantar em família com sua esposa e filhas

Nesta quarta-feira, 7, o ator Bruce Willis (67) fez uma aparição rara depois de 10 meses afastado da vida pública. Em uma publicação nas redes sociais de sua filha, Scout LaRue Willis, ele aparece jantando com sua família.

A cantora compartilhou uma foto de um momento fofo entre o ator e suas filhas durante um jantar de família. “Noite de jantar em família”, ela escreveu nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Além disso, outros filhos de Bruce apareceram, como Tallulah Willis e sua filha mais nova, Mabel Ray Willis, de 10 anos. A esposa do famoso, Emma Heming Willis, também esteve presente no jantar que reuniu a família.

Bruce está longe das lentes dos paparazzis após 10 meses. No começo do ano de 2022, o ator acabou sendo diagnosticado com afasia, doença que afeta a comunicação do portador. "Para os maravilhosos fãs de Bruce, como família, nós gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas", foi dito em comunicado.

Bruce Willis em jantar com a família - Créditos: Reprodução / Instagram



Esposa de Bruce Willis se declara para o marido e relembra momento especial na vida do ator

Em seu Instagram, Emma publicou um vídeo do ator Bruce Willis cantando com a banda The Temptations. A esposa ainda se declarou para o marido. “Meu lema é não deixe o medo te parar. Por que? Porque o medo constantemente me para. O que é uma outra razão por ter me apaixonado pelo meu marido, o medo nunca para ele”, escreveu Emma.

“Quero dizer, que tipo confiança de alto nível é preciso para cantar com The Temptations? Você pode dizer o que quiser (e como disseram) mas esse cara sempre foi guiado por sua paixão e nunca deixou os pessimistas o pararem de, bem, nada. E eu tenho muito respeito, amor e admiração por este homem por causa disso”.