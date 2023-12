Demi Moore se mudou para casa de Bruce Willis após diagnostico de ator; relembre

Família de Bruce Willis chocou ao revelar que o artista foi diagnosticado de demência frontotemporal

O início de 2023 foi tomado por muita preocupação dos fãs do ator Bruce Willis após a família do artista revelar diversos detalhes sobre seu estado de saúde. Isso porque ele foi diagnosticado com demência e acabou se mostrando cada vez mais dependente dos parentes. A situação do artista ficou tão séria, que sua ex-esposa Demi Moore se mudou para a casa dele.

Conforme informações do site norte-americano RadarOnline, Demi não pensou duas vezes após ver o estado de Bruce. A decisão da artista surgiu após ela perceber que a atual esposa do ator Emma Heming, não daria conta sozinha dos cuidados médicos.

"Demi foi morar com eles e vai ficar lá até o fim”, disse uma fonte ao site, revelando que Demi já tem morado com Bruce alguns meses antes da notícia vazar na mídia: “No começo [antes do diagnóstico ter sido revelado], ninguém conseguia entender porque ela [Demi Moore] havia se mudado para a casa do ex com a nova esposa dele, mas agora tudo faz sentido”.

A fonte ainda afirmou que a presença de Demi na casa foi muito significativa para a família, trazendo mais tranquilidade para todos e se tornando um verdadeiro porto seguro para aqueles que prezam pela saúde do ator. De acordo com um familiar próximo, o astro de cinema parece não reconhecer a mãe e apresenta um comportamento agressivo.

Vale destacar que Bruce Willis e Demi Moore se casaram em novembro de 1987 e tiveram três filhas. O casal ficou junto por 13 anos até anunciar a separação em 2000.

Leia também: Com foto de infância, filha de Bruce Willis revela sentimento após diagnóstico do pai

Em fevereiro deste ano, a família do ator revelou que ele foi diagnosticado com uma doença chamada demência frontotemporal, abreviada com FTD e que não tem tratamento, segundo o comunicado enviado à imprensa.

“O seu comportamento é bem lento, sempre há um pouco de agressividade e não é mais possível ter uma conversa normal com ele. Todavia, esses comportamentos são normais para sua condição clínica atual”, disse o primo do ator.