Com foto de infância, filha de Bruce Willis revela sentimento após diagnóstico do pai

Rumer Willis, filha do ator Bruce Willis, comentou como se sente após diagnóstico de demência do pai

Nesta segunda-feira, 20, a filha de Bruce Willis, Rumer Willis abriu o coração sobre seu sentimento após o diagnóstico de afasia de seu pai. Em seu Instagram, a atriz e cantora compartilhou uma foto de infância ao lado de Bruce.

No clique, Rumer aparece ainda bebê com um vestido branco e uma tiara. O astro de Hollywood aparece sem camisa e segurando a filha no colo. Rumer é fruto do casamento entre Bruce e a atriz Demi Moore.

“Sentido falta do meu papai hoje”, escreveu a modelo na legenda da postagem. Em 2022, o ator anunciou que estava se afastando das telas por conta de distúrbio de linguagem chamado de afasia. Após essa notícia, veio o diagnóstico de Demência Frontotemporal, que é uma série de distúrbios em uma região específica do cérebro.

Ainda neste mês, outra filha de Bruce também comentou sobre o estado de saúde do pai. Tallulah, que também é filha do ator com Demi Moore, participou de um talk-show na televisão americana apresentado pela atriz Drew Berrymore."Ele é o mesmo", disse a estilista. "O que aprendi a esse respeito é que isso é a melhor coisa que você pode pedir".

Além de Rumer e Tallulah, Willis e Moore também são pais de Scout, de 32 anos. Bruce também é pai de Mabel, de 11 anos, e Evelyn, de 9, frutos de seu casamento mais recente com Emma Heming Willis. No Natal do ano passado, o primeiro desde o diagnóstico do ator, toda a família surgiu reunida para uma foto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Detalhes!

Na semana passada, a esposa de Bruce Willis deu mais detalhes do cotidiano do ator desde seu diagnóstico no ano passado. Emma comentou em suas redes sociais: "A demência frontotemporal (DFT) não oferece muitas opções. Ele pode sugar todo o ar de uma sala. Mas eu fiz uma escolha: recuperar um pouco de energia e bombear oxigênio de volta para nossas vidas, pelo bem de nossas garotas, Bruce e eu".

Além da postagem em seu Instagram, o jornal Sunday Paper ainda divulgou um texto em que a atual esposa do ator comentou sobre o diagnóstico do amado. Por mais difícil que tenha sido apresentar o diagnóstico de DFT de Bruce, eu sabia que precisava levantar a minha voz para conscientizar sobre esta doença. O mundo precisa de saber que nem toda a demência é Alzheimer e que nem toda a demência tem impacto na memória", disse.