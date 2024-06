Endocrinologista faz alerta a homens acima dos 30: 'Problemas hormonais são uma realidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, a endocrinologista Maria Clara Martins explica por que os homens também enfrentam problemas hormonais já a partir dos 30 anos

Problemas e desequilíbrios hormonais são debates comuns entre as mulheres, e podem ter várias causas. Na vida dos homens também não é diferente. Eles também experimentam a redução dos hormônios ao longo da vida, como os esteroides ou sexuais. No caso do corpo masculino, o principal deles é a testosterona. Em entrevista à CARAS Brasil, a endocrinologista, metabologista e nutróloga Maria Clara Martins explica por que os homens também enfrentam problemas hormonais já a partir dos 30 anos.

“A principal razão natural para esta queda é o envelhecimento, mas existem outras condições que, mesmo em homens jovens, podem comprometer a produção testicular de testosterona: a obesidade, que é a principal, diabetes melitus, inflamação crônica, excesso de consumo de alimentos industrializados e sedentarismo”, informa a especialista.

De acordo com Maria Clara, a melhor forma de prevenir alterações hormonais é cuidando do estilo de vida. “Um estilo de vida menos inflamatório, ou seja, cuidar da alimentação, comer comida real, de verdade, sabe? Também fazer atividade física regularmente, atividade física de resistência, musculação, ter um sono de qualidade, manejo do estresse; ou seja, com o prevenir da sua saúde global você naturalmente preserva a boa produção dos seus hormônios”, diz.

Baixos níveis de testosterona podem levar a uma série de sintomas e problemas de saúde. “Os principais, que mais afetam os meus pacientes no consultório, são: redução da libido, menor interesse em atividades sexuais; disfunção erétil, dificuldade em manter ou alcançar uma ereção; fadiga e falta de energia, sensação constante de cansaço e perda de vigor; perda de massa muscular, diminuição da força e massa muscular; aumento da gordura corporal, especialmente na região abdominal; alterações de humor, depressão, irritabilidade e dificuldade de concentração”, informa a médica.

É comum que os níveis de testosterona comecem a diminuir lentamente a partir dos 30 anos, ressalta Maria Clara. “Mas a gravidade e a rapidez dessa diminuição podem variar amplamente entre os homens. Esta fase da vida, conhecida como andropausa, é equivalente à menopausa nas mulheres, embora menos abrupta. Cerca de 30% dos homens com mais de 50 anos apresentam sintomas associados a baixos níveis de testosterona”, salienta.

“Os problemas hormonais em homens são uma realidade, mas podem ser gerenciados e, em muitos casos, prevenidos com um estilo de vida saudável e acompanhamento médico regular. Se você está sentindo algum dos sintomas mencionados, procure orientação médica para um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Manter-se informado e proativo em relação à saúde hormonal é fundamental para uma vida longa e saudável”, finaliza a médica.

Maria Clara Martins – Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina Souza Marques, do Rio de Janeiro; Possui especialização em Endocrinologia e Metabologia pelo Instituto de Endocrinologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro (IESC); Por 10 anos, trabalhou em sua clínica em Juiz de Fora (MG); Atualmente, atente on-line seus pacientes e vive em Portugal, onde tem se dedicado a estudar os avanços da Endocrinologia e Metabologia; Faz especialização em Medicina Endocanabinoide pela Sativa Global Education e atualização em Medicina Funcional Integrativa pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa (ABMFMI).