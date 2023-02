Em tratamento, Preta Gil justifica ausência no Carnaval: 'Mantendo minha fé'

Preta Gil vai focar no tratamento e na cura do câncer de intestino

Nesta quarta-feira, 1, a cantora Preta Gil (48) cancelou todos os eventos no Carnaval de 2023 que contavam com sua presença. Após afirmar que conseguiria cumprir a agenda de compromissos, ela voltou atrás e se desculpou com os fãs. Justificando sua ausência no Carnaval por conta do tratamento contra o câncer de intestino, a estrela afirma que mantém a fé e o foco na cura.

Apaixonada pelo Carnaval e com tradição de participar dos desfiles, a filha de Gilberto Gil avisou nas redes sociais que teria que deixar a amada celebração de lado para focar integralmente no seu tratamento contra o câncer.

"Amores, todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente!", contou ela na publicação.

Em tratamento quimioterápico, Preta Gil contou também que encerrou seu segundo ciclo de medicamentos, e que viu melhoria em seu bem-estar. "Último dia desse segundo ciclo de quimio. Hoje acordei melhor, menos enjoada", afirmou.

Os efeitos colaterais da quimioterapia, como enjoo e tontura, haviam abatido a cantora. Ela expôs no domingo passado, 29, como estava se sentindo. "A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro. Tentei o máximo que pude estar perto da minha família, com pessoas emanando coisas boas para mim. Mantendo a minha fé, recebendo manifestações de amor e carinho", desabafou ela.

ENTENDA O DIAGNÓSTICO

Em dezembro, a cantora foi realizar exames de rotina quando um dos resultados apontou a presença de um tumor adenocarcinoma na porção final do intestino. Preta Gil ficou internada durante seis dias na clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, e foi diagnosticada com o tumor maligno que causou o câncer de intestino. Por ser assintomático, os exames de rastreamento são extremamente importantes para adiantar o tratamento, como foi o caso da estrela. Atualmente, ela está fazendo quimioterapia e mantém o foco na cura da doença.