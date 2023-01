Em tratamento contra câncer, Preta Gil agradece presentes: “Florida de amor”

Preta Gil usou as redes sociais para agradecer o apoio que vem recebendo no tratamento contra o câncer

Preta Gil (48) mostrou que está rodeada de amor no início de seu tratamento contra o câncer! Diagnosticada com um adenocarcinoma, tumor maligno no intestino, a cantora usou suas redes sociais para compartilhar alguns presentes que recebeu e agradecer o apoio de fãs, amigos e família neste momento delicado.

No primeiro registro, Preta fez uma selfie para mostrar um colar que recebeu da neta, Sol de Maria (7) filha do artista Francisco (27), fruto do relacionamento com a modelo argentina Laura Fernandez (32). Feito à mão, a jóia colorida simboliza a cura da cantora: “Meu colar de cura que Sol de Maria fez para vovó”, Preta legendou o clique.

Já no segundo registro, publicado na tarde desta quinta-feira, 19, Preta mostrou um buquê de flores coloridas que recebeu. Sem revelar o remetente, a cantora escreveu com emoção: “Minha casa florida de amor” e complementou: “Um dia vou agradecer todo mundo, guardei cada cartão, cada palavra de amor”, concluiu com gratidão.

Preta recebeu o diagnóstico da doença no dia 10 de janeiro e desde então, iniciou a luta contra o câncer. Em um vídeo publicado recentemente em suas redes sociais, a cantora relatou: "Hoje em dia, quando a gente fala de câncer, tem um estigma muito grande. E muitas vezes o diagnóstico vem como uma sentença, e não é… Eu tenho muita certeza que vou passar por essa”, disse confiante.

Preta Gil publica foto no hospital durante início de tratamento contra câncer

Na última segunda-feira, 16, Preta Gil publicou uma foto no hospital para marcar o início de seu tratamento contra o câncer.

No clique, a filha de Gilberto Gil segura alguns santinhos de crochê em sua mão, que possui um aparelho conectado. Os registros mostram que Preta está confiante em sua recuperação e ajuda a inspirar a esperança em fãs, amigos e familiares.