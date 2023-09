Em recuperação, Tatá Werneck desabafa sobre sequela da covid-19: "Que horas que passa?"

Se recuperando da covid-19, a atriz Tatá Werneck relatou algumas sequelas da doença e desabafou com seus seguidores; confira!

Após passar uma semana internada após contrair covid-19, a atriz e humorista Tatá Werneck recebeu alta hospitalar no último domingo, 3, para terminar sua recuperação em casa. E nesta segunda-feira, 4, a esposa do ator Rafael Vitti apareceu pela primeira vez após sua saída do hospital para falar sobre a doença.

Através de seus stories, a artista desabafou sobre as sequelas da doença, que incluem cansaço e perda de memória, e se perguntou quando isso tudo irá acabar. "Bom dia gente, que horas que passa o cansaço? Meu sintoma foi esse, cansaço. Aquela vontade de ficar no edredom, deitada", disse Tatá em vídeo.

A intérprete de Anely em Terra e Paixão lembrou o público de que tem o costume de falar muito. "Tá vendo? Agora eu falaria várias coisas", lamentou Tatá, que não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. "Eu estava rezando: 'Deus, que eu recupere minha memória'. No meio da oração, esqueci o que estava falando."

tatá werneck - esquecendo a oração pic.twitter.com/GOBAs32EXx — Todes No Acervo (@todesnoacervo) September 4, 2023

A internação de Tatá Werneck

Tatá Werneck foi internada na última terça-feira, 29, no Rio de Janeiro após testar positivo para covid-19. No entanto, a atriz apenas permaneceu no hospital para o controle de sua ansiedade. Em declaração ao Fofocalizando, a global revelou que teve uma crise de pânico que fez com que os médicos a colocassem em observação até ela se sentir melhor.

"Eu tive uma crise de ansiedade que me levou a ter sintomas leves", contou ela ao programa na última quarta-feira, 30. A humorista também avisou que não precisou ser medicada e estava bem.

Vale lembrar que foi uma das celebridades que mais se cuidaram durante a pandemia de Covid-19. Ela também ficou muito abalada ao perder o amigo, o comediante Paulo Gustavo, que faleceu em 2021 em decorrência de complicações da doença. Tatá também teve dificuldades em retomar a vida social após o fim do isolamento.