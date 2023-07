Em luta contra o câncer, Jorge Aragão recebe alta hospitalar

Jorge Aragão já está em casa após quase uma semana internado para o início do tratamento contra o câncer

O cantor Jorge Aragão recebeu alta hospitalar neste domingo, 23, após quase uma semana internado para o tratamento contra o câncer. A ida dele para casa foi anunciada por sua assessoria de imprensa.

“O compositor/cantor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, vem por meio desta nota informar que recebeu alta hospitalar neste domingo, 23 de julho. O artista já se encontra em casa, sentindo-se bem e recebendo o apoio e carinho de sua família. A alta de Aragão, que estava internado desde a segunda-feira, 17, aconteceu no início desta tarde. De acordo com sua equipe médica, ele vem respondendo bem ao tratamento”, informaram.

Vale lembrar que Jorge Aragão foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, chamado de Linfoma Não Hodgkin. A doença é considerada rara e já atingiu outros famosos, como Reynaldo Gianecchini e Edson Celulari.

“Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin. O artista iniciará imediatamente seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rabello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo”, dizia a nota divulgada para a imprensa.

Em recente entrevista à CARAS, o artista celebrou seus 40 anos dedicados à MPB com a agenda à todo vapor e sem planos para parar os compromissos. "Quero aproveitar enquanto papai do céu me deixar aqui, nunca vou parar de escrever. É isso que me mantém vivo. Se essa vontade acabar, acho que saio da vida."

Jorge Aragão ainda disse estar feliz com a longevidade de sua carreira e todos os trabalhos que já fez e continua fazendo. Agora, em sua movimentada rotina de shows, ele diz viver uma nova gestão de sua vida, com a companhia das filhas e do genro, além de toda a equipe que o acompanhou durante os anos, em suas viagens e apresentações.