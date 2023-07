Jorge Aragão é diagnosticado com câncer que atinge sistema linfático: “Segue confiante”

O cantor Jorge Aragão foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin após uma bateria de exames, de acordo com sua assessoria

Neste sábado, 15, Jorge Aragão foi diagnosticado com um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. A informação foi revelada pela assessoria do cantor e o diagnóstico foi feito após uma bateria de exames.

“Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin. O artista iniciará imediatamente seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rabello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo”, dizia a nota divulgada para a imprensa.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, um linfoma não Hodgkin é um câncer que se origina nas células do sistema linfático e se espalha pelo corpo de maneira não ordenada. Entre os sintomas deste tipo de câncer, o principal é o aumento dos gânglios linfáticos, que aparece como caroços em partes do corpo como pescoço, virilha e axila.

Ainda de acordo com a assessoria do cantor e o comunicado, que também foi postado no Instagram do cantor, Jorge “manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível”. Os representantes do cantor ainda afirmaram que ele está fazendo o tratamento em casa e não precisou ser internado.

Outros famosos já tiveram que passar por um tratamento do linfoma não Hodgkin, como Edson Celulari, Reynaldo Gianecchini, Gloria Perez e a ex-presidente Dilma Rousseff. A atriz americana Jane Fonda recebeu o diagnóstico da doença no ano passado, e se mostrou confiante e segura em suas redes sociais: “Este é um câncer muito tratável. 80% das pessoas sobrevivem. Então, me sinto com muita sorte”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge Aragão (@jorgearagaodacruz)

Carreira!

Recentemente, Jorge Aragão conversou com a CARAS Brasil sobre sua grande carreira. O cantor está há 40 anos se dedicando a MPB e revelou que não tem planos de parar tão cedo.

"Quero aproveitar enquanto papai do céu me deixar aqui, nunca vou parar de escrever. É isso que me mantém vivo. Se essa vontade acabar, acho que saio da vida”, comentou.