Eita! Dulce Maria e Anahí revelam estarem doentes em véspera de novo show em São Paulo

Dulce Maria revela estar sem voz por causa de bronquite; Anahí ainda não recebeu um diagnóstico

Dulce Maríacompartilhou com os fãs nesta quinta-feira, 16, que não está em seu melhor momento de saúde. Já na segunda semana que estão no Brasil, a banda RBD se apresenta nesta noite para mais um show, desta vez, no Allianz Parque, em São Paulo.

Através dos Stories, a cantora publicou uma foto com um inalador e afirmou que está com febre, tosse e dores nas costas. Os sintomas da mexicana começaram na segunda-feira, 13.

"Queridos amigos, como vocês sabem desde segunda-feira que não estou bem, estou com febre e muita tosse e dores nas costas, e neste momento estou rouca", contou. De acordo com Dulce, ela já teve atendimento médico e foi constatado que se trata de uma gripe viral, que progrediu para uma bronquite - o que faz com que a cantora tenha problemas em sua voz.

"Estou tomando remédio desde terça-feira [14] o médico diz que é um vírus (não é covid, não é gripe). Comecei com uma gripe viral que progrediu e virou bronquite, por isso quase não tenho voz", explicou.

"Nada me deixa mais desamparada, porque gostaria de estar a cem para poder dar-lhes o melhor juntamente com os meus colegas depois de tanto tempo à espera por este momento. Eu queria mantê-los informados para que saibam como está a situação", lamentou a cantora. "Estaremos lá com vocês esta noite dando o melhor que meu corpo puder permitir. Obrigado por entenderem se eu não puder chegar aos 100%", finalizou.

Além da cantora Dulce María, sua companheira de banda também apresentou sintomas similares. Na manhã desta quinta, Anahírevelou através dos Stories que estava com 38,6º de febre, além de muita 'dor em seus ossos'.

"Tive a pior noite. Meus ossos doem. Não sei o que está acontecendo. Não é Covid, creio eu, tive recentemente pela quinta vez", escreveu a artista ao mostrar o termômetro, “Meu querido Brasil, Ainda não sabemos o que eu tenho os médicos já estão aqui e vamos fazer exames. Darei o meu melhor nos shows que nos restam, espero poder fazer jus ao que vocês merecem”, resaltou a loira.

Além do show desta quinta, o grupo seguirá com sua agenda de apresentações, que conta com mais três shows na capital paulista. Com um ritmo intenso para atender os milhares de fãs da banda, o grupo retornará para o Allianz Parque nesta sexta-feira, 17, sábado, 18 e domingo, 19, quando finaliza sua passagem pelo Brasil.