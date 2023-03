Ed Sheeran fala sobre transtorno alimentar e diz ter se comparado a Justin Bieber

Cantor Ed Sheeran fez confissão corajosa sobre seus distúrbios alimentares para conscientizar outras pessoas

Ao confessar que chegou a usar droga duas vezes por dia todos os dias, Ed Sheeran contou que também luta contra a compulsão alimentar.

À revista Rolling Stones, o astro afirmou que ao parar de usar ilícitos e abandonar bebidas fortes, melhorou a ingestão de alimentos, mas tem lutado para manter a rotina saudável.

"Eu sou consciente de qualquer maneira, mas você entra em uma indústria em que você está sendo comparado a todas as outras estrelas pop... Eu estava na onda do One Direction e eu fiquei 'por que eu não tenho um tanquinho?' e a resposta era 'ah, porque você adora kebabs e bebe cerveja'. Então você faz músicas com Justin Bieber e Shawn Mendes. Todas essas pessoas têm aparências fantásticas. E eu sempre ficava tipo, 'bem, por que sou tão... gordo?'", contou.

“Então eu me vi fazendo o que Elton [John] fala em seu livro – empanturrando-se, e então aparecia de novo.”, escreveu o cantor em sua autobiografia sobre a bulimia.

A melhora

“Há certas coisas que, como um homem falando sobre elas, me sinto muito desconfortável. Eu sei que as pessoas vão ver isso de certa forma, mas é bom ser honesto sobre eles. Porque muitas pessoas fazem a mesma coisa e também escondem isso”, disse servindo de exemplo.

“Eu tenho um problema real com a alimentação. Eu sou um verdadeiro comedor compulsivo. Eu sou compulsivo em tudo. Mas agora sou mais um praticante de exercícios compulsivos e um pai compulsivo. E funciona, obviamente", comemorou.