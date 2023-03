Ed Sheeran revela que usava drogas diariamente, mas parou por morte de amigo

Cantor Ed Sheeran revela em seu documentário trauma da perda de amigo, que morreu por abuso de drogas

O cantor britânico Ed Sheeran (32) revelou durante uma entrevista em seu novo documentário, The Sum of It All, que estreia dia 3 de maio no Disney+, que chegou a usar droga duas vezes por dia, mas que resolveu parar após a morte de seu melhor amigo, Jamal Edwards, que faleceu aos 31 anos de idade, devido ao abuso de cocaína e álcool.

“Eu nunca, nunca mais tocaria em nada de novo, porque foi assim que Jamal morreu. E isso é simplesmente desrespeitoso com a memória dele, tipo, chegar perto de qualquer droga”, disse Ed, bastante emocionado, revelando que se sentiria mal pelo próprio amigo.

Ainda na entrevista, o artista britânico falou sobre a depressão, e admitiu ter pensamentos suicidas e compulsão alimentar. O cantor disse que começou a usar drogas quando tinha 24 anos e acabou virando viciado.

“Sempre bebi. Eu não toquei em nenhum tipo de droga até os 24 anos. Lembro-me de estar em um festival e pensar, 'Bem, se todos os meus amigos fizerem isso, não deve ser tão ruim assim.' Disse assim, meio que brincando. Mas isso se tornou um hábito que fazia uma vez por semana e depois uma vez por dia e então, tipo, duas vezes por dia e então, tipo, sem bebida. Apenas se tornou uma coisa ruim”, contou.