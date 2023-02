Ed Sheeran volta às redes sociais e explica afastamento: “Momentos turbulentos”

O cantor Ed Sheeran voltou a fazer postagens em suas redes sociais e explicou o motivo do seu afastamento da internet

Nesta última segunda-feira, 30, Ed Sheeran voltou a fazer postagens em sua conta do Instagram após ficar meses sem postar em suas redes sociais.

Em um vídeo, o cantor explicou o porquê de ter ficado off-line por um bom tempo. “Oi gente. Eu percebi que não tenho engajado muito nas minhas redes sociais ou com a minha fanbase online nos últimos dois anos e as coisas que foram postadas nessa conta... ficaram bem sem graça, desculpa, minha culpa”, começou dizendo o artista.

Ed prosseguiu explicando o que aconteceu para ele parar de postar nas redes: “O motivo que estou fazendo esse vídeo, honestamente, eu tive momentos turbulentos na minha vida pessoal então eu não sentia vontade de ficar online e fingir estar de um jeito que eu não estava”.

“Só fiz esse vídeo para dizer que as coisas estão melhorando e eu estou de volta online, então coisas estranhas começarão a serem postadas aqui”, ainda comentou o dono do hit “Perfect”.

Com muito bom humor, Ed ainda finalizou dizendo: “Eu já gravei esse vídeo umas 50 vezes e não vou fazer de novo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ed Sheeran (@teddysphotos)

Nostalgia!

Na última terça-feira, 31, Kim Kardashian surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto de infância ao lado das irmãs Kourtney e Khloé.

No clique, Kim aparecia com o cabelo preso para trás e um macacão rosa com tênis branco, a irmã mais velha, Kourtney usava o mesmo look.