Kim Kardashian surpreende ao compartilhar foto de infância com as irmãs Kourtney e Khloe

A influenciadora Kim Kardashian compartilhou em suas redes sociais uma foto de infância em que aparecia ao lado das irmãs Kourtney e Khloé

Nesta última terça-feira, 31, Kim Kardashian (42) surpreendeu seus seguidores com uma postagem nostálgica. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto de infância ao lado de suas irmãs.

No clique, Kim aparecia com o cabelo preso para trás e um macacão rosa com tênis branco, a irmã mais velha, Kourtney (43) usava o mesmo look.

Já a mais nova das Kardashians, Khloé (38) se destacava. De mãos dadas com as irmãs, a caçula vestia um macacão verde e tênis brancos.

O que surpreendeu os seguidores de Kim, foi o fato de Khloé estar bem diferente do que as irmãs na foto. “A Khloe está muito diferente delas. Elas nem parecem parentes”, comentou um seguidor.

Uma fã ainda sugeriu que as irmãs Kardashian reproduzissem a foto com suas respectivas filhas: “Você tem que recriar com North, True e Penelope”.

Aniversário!

E nesta quarta-feira, 1, a família Kardashian-Jenner está em festa. Stormi, filha mais velha de Kylie Jenner, completa cinco anos.

Nas redes sociais, a primeira filha do relacionamento de Kylie com o rapper Travis Scott recebeu uma bela homenagem da mãe.