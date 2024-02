Diogo Defante passa por cirurgia no olho: ‘Não pude mais adiar’

O humorista Diogo Defante mostrou uma foto no hospital após passar por cirurgia no olho e faz agradecimento especial

O humorista Diogo Defante revelou que passou por uma cirurgia no olho. Ele disse que fez o procedimento para corrigir a aparência de ‘olho caído’ em seu rosto.

Em um post nas redes sociais, ele mostrou as fotos no hospital e comemorou o sucesso do procedimento.

"Fim de uma era. Obrigado @drandreborba pelo carinho e por me tranquilizar tanto nesses anos de insegurança extrema sobre fazer essa cirurgia tão delicada. Já tava com a visão prejudicada e não pude mais adiar. Espero que vocês reclamem bastante nos comentários, porque o olinho caído que vocês tanto amam se foi. Vou voltar com tudo agora pras gravações, mas cuidando bem desse pós operatório. Assim que tiver 100% mostro para vocês", disse ele na legenda.

Defante nega namoro

Menos de 24 horas depois de tornar público o início de seu relacionamento, o humorista e influenciador digital Diogo Defante usou as redes sociais para anunciar o término do namoro com a atriz Bella Camero. O rompimento relâmpago deixou seus seguidores curiosos sobre a veracidade do relacionamento.

Em seu perfil oficial no Instagram, Diogo comunicou o término ao compartilhar um clique ao lado de sua suposta namorada na praia, assim como fez para anunciar o namoro: “Bom, em respeito a vocês, meus seguidores, venho comunicar que Bella Camero e eu não estamos mais juntos. Terminamos em comum acordo, estamos bem”, disse o humorista.

“Agora em caminhos separados com muita admiração e respeito um pelo outro. Guardarei apenas as boas lembranças desse amor”, finalizou Defante, que recebeu um comentário bem-humorado de sua ex-namorada: “Valeu cada segundo. Mas alguém tem contato de um lugar que apague tatuagem???”, a atriz brincou com o fim do suposto namoro.

Nos comentários, alguns seguidores se divertiram com o anúncio brincalhão do término, enquanto outros reprovaram a atitude do comediante: “Não tô acreditando que eu acreditei no Defante”, disse um seguidor. “Pela primeira vez eu acreditei”, comentou mais um. “Tu é idiota, cara”, escreveu o streamer Casimiro Miguel. “Não tem como levar a sério”, disse outro.