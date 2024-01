Diogo Defante anuncia fim de namoro em menos de 24 horas: “Caminhos separados”

Acabou? Humorista Diogo Defante deixa seguidores confusos após anunciar fim de relacionamento relâmpago com a atriz Bella Camero

Menos de 24 horas depois de tornar público o início de seu relacionamento, o humorista e influenciador digital Diogo Defante usou as redes sociais para anunciar o término do namoro com a atriz Bella Camero. O rompimento relâmpago deixou seus seguidores curiosos sobre a veracidade do relacionamento, que começou na última quarta-feira, 11.

Em seu perfil oficial no Instagram, Diogo comunicou o término ao compartilhar um clique ao lado de sua suposta namorada na praia, assim como fez para anunciar o namoro: “Bom, em respeito a vocês, meus seguidores, venho comunicar que Bella Camero e eu não estamos mais juntos. Terminamos em comum acordo, estamos bem”, disse o humorista.

“Agora em caminhos separados com muita admiração e respeito um pelo outro. Guardarei apenas as boas lembranças desse amor”, finalizou Defante, que recebeu um comentário bem-humorado de sua ex-namorada: “Valeu cada segundo. Mas alguém tem contato de um lugar que apague tatuagem???”, a atriz brincou com o fim do suposto namoro.

Nos comentários, alguns seguidores se divertiram com o anúncio brincalhão do término, enquanto outros reprovaram a atitude do comediante: “Não tô acreditando que eu acreditei no Defante”, disse um seguidor. “Pela primeira vez eu acreditei”, comentou mais um. “Tu é idiota, cara”, escreveu o streamer Casimiro Miguel. “Não tem como levar a sério”, disse outro.

Vale lembrar que apesar do término relâmpago e divertido, Diogo Defante assumiu o namoro com a atriz Bella Camero de forma séria em uma publicação na noite de quarta-feira, 10, no Instagram. O comediante compartilhou fotos dos dois em um passeio juntos ao ar livre e falou sobre a presença da amada em sua vida.

"Talvez tenha sido porque passei o ano novo de vermelho [risos]. O que parecia ser só uma amizade sincera acabou se tornando um amor puro e genuíno. Mal posso esperar para viver os próximos capítulos dessa história que já é linda. Obrigado por me mostrar q o amor pode ser leve puro e verdadeiro. Me sinto completo e realizado”, disse o comediante.

Quem é Bella Camero?

O humorista Diogo Defante estava namorando - ou pelo menos, disse que estava. Apesar das brincadeiras, o comediante chegou a assumir o namoro com a atriz Bella Camero ao fazer uma declaração de amor para ela nas redes sociais. Que tal conhecer mais sobre o novo amor do artista?

Bella Camero tem 31 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. Ela é filha da atriz Dida Camero e tentou fazer a faculdade de Engenharia, mas o mundo das artes falou mais alto e ela se dedicou à carreira de atriz. A artista acumula projetos de sucesso em seu portfólio, com diversas novelas na Globo.