Quem é Bella Camero? Conheça a nova namorada de Diogo Defante

Diogo Defante assume namoro com a atriz Bella Camero e declara o seu amor. Saiba mais sobre a trajetória da eleita do humorista

O humorista Diogo Defante está namorando! Nesta semana, ele assumiu o namoro com a atriz Bella Camero ao fazer uma declaração de amor para ela nas redes sociais. Que tal conhecer mais sobre o novo amor do artista?

Bella Camero tem 31 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro. Ela é filha da atriz Dida Camero e tentou fazer a faculdade de Engenharia, mas o mundo das artes falou mais alto e ela se dedicou à carreira de atriz.

A estreia dela na TV foi em 2009, quando atuou na série Geral.com. Depois disso, ela brilhou em vários trabalhos na TV, como Malhação Conectados, Louco Por Elas, A Grande Família, Zorra, Malhação: Vidas Brasileiras, Onde Está Meu Coração e Últimas Férias.

No entanto, os grandes destaques da carreira dela foram no cinema. Ela ficou conhecida por ter atuado em Confissões de Adolescente, de 2014, e Marighella, de 2019.

Nas redes sociais, Bella mostra fotos de suas viagens, seus trabalhos e também seus looks no dia a dia.

View this post on Instagram A post shared by bella (@bella.camero)

View this post on Instagram A post shared by bella (@bella.camero)

Como Diogo Defante assumiu o namoro com Bella Camero?

Diogo Defante assumiu o namoro com a atriz Bella Camero em um post na noite de quarta-feira, 10, no Instagram. Ele compartilhou fotos dos dois em um passeio juntos ao ar livre e falou sobre a presença da amada em sua vida.

"Talvez tenha sido porque passei o ano novo de vermelho [risos]. O que parecia ser só uma amizade sincera acabou se tornando um amor puro e genuíno. Mal posso esperar para viver os próximos capítulos dessa historia que já é linda. Obrigado por me mostrar q o amor pode ser leve puro e verdadeiro. Me sinto completo e realizado, @bella.camero. Você me mostrou e mostra todos os dias o homem forte que eu nem sabia que poderia ser. Te amo, te amo e te amo. Para sempre seu", contou.