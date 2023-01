Dennis Carvalho: ex-mulher fala sobre a internação dele

Dennis Carvalho está internado há quase um mês no Rio de Janeiro com quadro de septicemia

O diretor e ator Dennis Carvalho (75) segue internado em um hospital do Rio de Janeiro para o tratamento de um quadro de septicemia. Nesta sexta-feira, 20, a ex-mulher dele, Deborah Evelyn (58), atualizou as informações sobre o quadro de saúde dele.

Em uma conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela contou que o artista apresentou melhora. “Está tudo caminhando bem. Ele está estável, melhorando a cada dia. Agora sem nenhuma intercorrência. Graças a Deus”, disse ela à publicação.

Dennis Carvalho foi internado no dia 26 de dezembro de 2022. O artista é pai de Leonardo Carvalho, fruto do relacionamento com Christiane Torloni, Tainá, da relação com Monique Alves, e Luiza, do relacionamento com Deborah Evelyn.

O boletim médico mais recente sobre a saúde de Dennis Carvalho foi emitido no dia 5 de janeiro de 2023. "Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2023 - O Hospital Copa Star informa que o paciente Dennis de Carvalho continua internado sob os cuidados de seus médicos assistentes e da equipe hospitalar. Seu quadro clínico é melhor, sendo que o quadro infeccioso no momento está controlado. Professor Dr. Carlos Alberto Barros Franco - Pneumologista Assistente; Dr. Bruno Celoria - Responsável Técnico / Hospital Copa Star", informaram.