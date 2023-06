De biquíni, Fabiula Nascimento impressiona ao mostrar flexibilidade praticando yoga

A atriz Fabiula Nascimento ganhou elogios dos seguidores ao surgir praticando yoga com um biquíni fininho

A atriz Fabiula Nascimentousou as redes sociais para comemorar o Dia Internacional do Yoga, comemorado nesta quarta-feira, 21. A artista compartilhou com os seguidores algumas fotos em que aparece praticando o exercício e impressionou ao mostrar toda sua flexibilidade.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a mulher do ator Emílio Dantas, que interpreta Theo na novela Vai na Fé, da TV Globo, aparece usando um biquíni fininho, enquanto realiza algumas poses características do yoga, e falou sobre a importância da atividade para sua vida.

"As práticas de Yoga me salvam diariamente. Autonomia, presença, conexão, vigor, disciplina. Inspiração… expiração… Respira. Silencia. Um beijo delícia nas minhas professoras amadas, Nanda Adarsha e Lu Brites", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores elogiaram a flexibilidade da atriz. "Musa", disse a apresentadora Fernanda Gentil. "Maravilhosa", escreveu outra. "Yoga é vida", comentou uma fã. "Aff mulher… além de uma baita atriz e musa, é versátil e contorcionista. Só de olhar já me quebrei inteira", falou mais uma admiradora.

Confira as fotos de Fabiula praticando yoga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Amamentação dos filhos gêmeos

A atriz Fabiula Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro com os filhos gêmeos, Raul e Roque, que estão com 1 ano. No clique publicado no feed do Instagram, ela aparece sentada em um sofá, amamentando os herdeiros, fruto de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas, e se derreteu pelo momento entre mãe e filhos.

"Seguimos", disse a artista na legenda. O momento encantador mexeu com os seguidores famosos e anônimos de Fabiula, que deixaram diversas mensagens carinhosas nos comentários. "Perfeitos", disse a atriz Giovanna Lancellotti. "Que fodástico ao quadrado", comentou Carolina Dieckmann.

