Fabiula Nascimento divide momento romântico com Emílio Dantas: "Lindos"

A atriz Fabiula Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao surgir agarradinha com o marido, o ator Emílio Dantas

Na tarde desta terça-feira, 24, Fabiula Nascimento(44) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique romântico ao lado do marido, Emílio Dantas (40).

Em seu perfil no Instagram, a atriz dividiu uma foto em que aparece agarradinha com o amado, e ganhando um beijo na bochecha. "Só pai e mãe", escreveu a artista na legenda da publicação.

O momento romântico entre os atores derreteu os seguidores, que encheram a postagens de mensagens carinhosas. "Casal lindo", disse uma fã. "Que lindos", escreveu outra. "Vocês são luz. Lindos demais", afirmou uma terceira.

Confira a foto de Fabiula Nascimento com Emílio Dantas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Amamentando os filhos gêmeos

Recentemente, Fabiula Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro com os filhos gêmeos, Raul e Roque, que estão com 1 ano, fruto de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas (40).

No clique publicado no feed do Instagram, a atriz aparece sentada em um sofá, amamentando os herdeiros, e se derreteu pelo momento entre mãe e filhos. "Seguimos", disse a artista na legenda.

O momento encantador mexeu com os seguidores famosos e anônimos de Fabiula, que deixaram diversas mensagens carinhosas nos comentários. "Perfeitos", disse a atriz Giovanna Lancellotti. "Que fodástico ao quadrado", comentou Carolina Dieckmann.

