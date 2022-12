Daiana Garbin fala sobre a saúde da filha: 'Me ensina sobre ser forte'

Esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin reflete sobre o ano de 2022 e fala sobre a filha, que luta contra o câncer: 'Um ano muito difícil'

A jornalista Daiana Garbin (40), que é casada com o apresentador Tiago Leifert (42), refletiu sobre o ano de 2022 em um post nas redes sociais. Ela falou sobre o tratamento de saúde de sua filha, Lua, de 2 anos, que está em luta contra o câncer nos olhos.

A mamãe coruja contou sobre a força da filha para enfrentar os desafios do tratamento. "É com esse sorriso que me despeço de 2022, um ano muito difícil, mas que teve também muitos momentos mágicos com minha Lua. Seguimos no tratamento e a cada sessão de quimioterapia, cada exame, ela me ensina sobre ser forte, corajosa, alegre e resiliente. Curioso como uma criança tão pequena, que ainda nem sabe o significado dessas palavras, pode ensinar tanto!", disse ela.

Então, Garbin fez um agradecimento especial. "Quero agradecer a vocês pelo carinho, mensagens e orações. Desejo um ano novo abençoado, com muita saúde, amor, felicidade e sabedoria para lidar com os momentos difíceis. A partir de hoje vou tirar férias. Desligar, respirar. Nos próximos meses eu volto com novidades", afirmou.

Para finalizar, a jornalista compartilhou um pensamento com os fãs. "Gostaria de encerrar 2022 com uma pequena oração que um amigo querido, o Sussumo, escreveu: “Que a cada respirar, a gente possa sentir a confiança na força da vida. Que a cada respirar, a gente possa sentir a confiança no mistério da nossa existência e das situações que vivemos. Que a cada respirar, a gente possa se nutrir e se fortalecer com o nosso amor e com o amor de tudo e todas as pessoas que nos envolvem” Seguimos com fé, com a certeza e a serenidade de que Deus está conosco em cada passo dessa jornada", comentou.

Aniversário da filha de Daiana Garbin e Tiago Leifert

A jornalista Daiana Garbin encantou os fãs ao exibir os detalhes da festa de aniversário da filha, Lua, fruto do casamento com Tiago Leifert. A menina completou 2 anos de vida na última sexta-feira, 28, e ganhou uma festa luxuosa.

A família se reuniu para celebrar a nova idade da garotinha em uma festa com o tema da animação A Pequena Sereia. O bolo de quatro andares contou com decoração personalizada com o tema do fundo do mar e uma sereia no topo. Além disso, a mesa dos doces contou com vários quitutes cuidadosamente decorados com a temática da celebração. Inclusive, a decoração contou com um painel ao fundo e várias bexigas.