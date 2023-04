Conrado deixa o hospital após mais de 15 dias internado

Em luta contra o câncer, Conrado recebe alta hospitalar depois de remover um tumor no início do mês

Depois de ficar três semanas internado, o cantor Conrado recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 19. Ele deixou o hospital em São Paulo após ficar em observação por ter removido um tumor maligno do reto.

Nas redes sociais, a esposa dele, a ex-Paquita Andréa Sorvetão, anunciou a alta hospitalar do marido em uma live nas redes sociais pouco antes de sair do hospital. “Conradão de alta, gente! Muito obrigada por cada palavra e oração! Agora a recuperação segue sem ser no hospital! Deus é bom demais”, disse ela.

Ele foi diagnosticado com câncer há algumas semanas e realizou a cirurgia no dia 2 de abril para iniciar o tratamento.

Conrado revela como descobriu o câncer

Na sexta-feira, 31, Conrado emocionou os fãs ao fazer um relato de como descobriu o tumor. “Eu falei [para o médico]: 'Tem chances de ser maligno?'. Ele falou: 'Muitas'. Começaram a sair umas placas de sangue quando eu estava evacuando, eu comecei a reparar que eram placas diferentes. Fiz a colonoscopia, fiz a endocospia, e na colo saiu na hora. Eles não falam que estou com tumor, eles falaram: 'Você está com uma úlcera retal'. Eles já tinham subido aqui e falado para a Andréa: 'Ele está com um tumor'. Só ela sabia, eu não sabia”, disse ele em entrevista no programa Fofocalizando.

“Ele falou: 'O tumor é maligno, só que não há metástase'. Para mim foi uma vitória. A cirurgia está marcada para domingo, nós vamos fazer com robótica e vamos tirar o tumor”, afirmou. Por fim, ele aconselhou os fãs a procurarem os médicos para exames regulares. “Comecem a fazer colonoscopia, comecem a fazer seus tratamentos, comecem a fazer preventivo. Falaram para mim: 'Sabe há quanto tempo esse tumor está aí? Há oito anos'. Não deixem de fazer colonoscopia. É necessário”, contou.