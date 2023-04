Conrado aparece em foto com a esposa após retirar tumor maligno

Andréa Sorvetão exibe foto com o marido, Conrado, no hospital poucos dias após ele passar por uma cirurgia para remover um tumor maligno

O cantor Conrado está em processo de recuperação após passar por uma cirurgia para remover um tumor maligno. Ele foi diagnosticado com câncer no reto há pouco tempo e foi operado no último final de semana. Nesta quarta-feira, 5, a esposa dele, a ex-Paquita Andréa Sorvetão, exibiu a primeira foto com o amado no hospital.

Ele apareceu com a expressão tranquila enquanto curtia a companhia da esposa. Na legenda, ela contou sobre o período no hospital. “Terceiro dia da recuperação. Tudo indo dentro do previsto. Deus é bom, Deus é bom demais. Não cansaremos de agradecer cada palavra de amor verdadeiro que vocês nos mandam”, disse ela.

No domingo, Sorvetão comemorou o sucesso da cirurgia do marido. “Foi um sucesso a cirurgia! O doutor Sergio falou que tirou tudo! Agora vamos ver os próximos passos. Estou aqui, eu e Deus, em oração o tempo inteiro. Eu só quero agradecer cada oração que eu recebo aqui, cada palavra maravilhosa que eu tenho recebido, pessoas cantando louvores, muito obrigada! O próximo passo é a recuperação e os médicos vão dar o boletim médico certo”, disse ela.

Conrado revela como descobriu o câncer

Na sexta-feira, 31, Conrado emocionou os fãs ao fazer um relato de como descobriu o tumor. “Eu falei [para o médico]: 'Tem chances de ser maligno?'. Ele falou: 'Muitas'. Começaram a sair umas placas de sangue quando eu estava evacuando, eu comecei a reparar que eram placas diferentes. Fiz a colonoscopia, fiz a endocospia, e na colo saiu na hora. Eles não falam que estou com tumor, eles falaram: 'Você está com uma úlcera retal'. Eles já tinham subido aqui e falado para a Andréa: 'Ele está com um tumor'. Só ela sabia, eu não sabia”, disse ele em entrevista no programa Fofocalizando.

“Ele falou: 'O tumor é maligno, só que não há metástase'. Para mim foi uma vitória. A cirurgia está marcada para domingo, nós vamos fazer com robótica e vamos tirar o tumor”, afirmou. Por fim, ele aconselhou os fãs a procurarem os médicos para exames regulares. “Comecem a fazer colonoscopia, comecem a fazer seus tratamentos, comecem a fazer preventivo. Falaram para mim: 'Sabe há quanto tempo esse tumor está aí? Há oito anos'. Não deixem de fazer colonoscopia. É necessário”, contou.