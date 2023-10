Como o Mingau, do Ultraje a Rigor, está? Novidade sobre a saúde dele é divulgada

Novo boletim médico revela como está a saúde do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor, segue internado em um hospital de São Paulo após ter sido baleado na cabeça. O novo boletim médico foi divulgado nesta sexta-feira, 13, e informou que ele já consegue piscar os olhos para interagir com a família.

“O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos”, informou a equipe do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

O quadro clínico de Mingau é estável.

Mingau está internado desde o dia 2 de setembro, quando foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. Desde então, ele já fez três cirurgias e foi submetido a traqueostomia.

Filha de Mingau faz homenagem

Filha do baixista Mingau, a jovem Isabella Aglioemocionou os fãs do seu pai com uma homenagem nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 4. Ela relembrou uma foto com o pai em um momento de carinho e falou sobre a comoção dos fãs e amigos para que o pai se recupere logo durante o período internado.

Na mensagem, ela disse: “Pai, você é muito amado e querido por todos. Não existe uma pessoa que não goste de você. Você não tem noção de quanta gente se mobilizou para te ajudar. Não vemos a hora de poder comemorar a vitória da sua recuperação. Te amo mais que tudo, Bebel”.