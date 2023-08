Como deve ser a dieta de Jojo Todynho após cirurgia bariátrica? Entenda

Jojo Todynho surpreendeu fãs ao realizar cirurgia bariátrica nesta semana

A cantora e estudante de advocacia Jojo Todynho (26) pegou os fãs de surpresa nesta semana ao aparecer no hospital após fazer uma cirurgia bariátrica. Agora, a artista já recebeu alta e está em casa para seguir o tratamento pós-cirúrgico.

A dieta de Jojo Todynho deve ser bastante restrita nos próximos dias. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico endócrinologista Vinicius Vieira Paschoal explica que, após uma cirurgia bariátrica , os pacientes devem fazer uma dieta líquida, ingerindo 50 ml de hora em hora por um mês.

O profissional acrescenta que o tipo de intervenção cirúrgica mais indicado para pacientes com o corpo parecido com o da cantora é o Bypass —que consiste na redução do volume do estômago e um desvio no intestino delgado.

Este tipo de cirurgia bariátrica acaba interferindo na absorção de nutrientes importantes para o corpo, e causa anemia em seus pacientes. Por isso, além da dieta líquida, também é necessária uma suplementação para o resto da vida.

"Quando o paciente sai da cirurgia ele já começa a fazer a suplementação e uma dieta líquida, de 50 ml de hora em hora no primeiro mês. Depois vai para uma dieta semi-líquida, depois pastosa e depois de alguns meses o paciente começa a comer uma comida um pouquinho mais sólida."

O médico ainda explica que os pacientes que fazem este tipo de cirurgia bariátrica precisam de acompanhamento médico contínuo para o resto da vida, devido à dificuldade na absorção de nutrientes, e que não há restrições alimentares após o período de readaptação.

Pedro Archer, cirurgião geral, acrescenta ao dizer que é imporante que o paciente seja acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que envolva também profissionais da área da psicologia e psiquiatria, e da educação física, para, alguns meses após a cirurgia, fazer exercícios para ganhar massa muscular.

