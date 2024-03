Com doença de Crohn, Evaristo Costa atualiza seu estado de saúde

Respondendo a seguidores, Evaristo Costa fala sobre seu tratamento contra a Doença de Crohn e atualiza seu estado de saúde

O jornalista Evaristo Costa atualizou seu estado de saúde para seus seguidores nesta sexta-feira, 1. Diagnosticado com doença de Crohn, condição autoimune que causa inflamação no trato intestinal, há quatro anos, o comunicador foi internado em janeiro deste ano, mas já apresenta melhoras em seu caso.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Evaristo abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores, que logo lhe fizeram várias perguntas sobre a doença autoimune, da qual ele está fazendo um tratamento rigoroso.

"E a saúde como está?", perguntou um internauta. "Está tudo bem agora! Ainda estou tomando corticoide para depois entrar no tratamento específico", contou o ex-jornalista da Globo, que ainda contou mais detalhes sobre o seu futuro tratamento.

"Como está o tratamento?", questionou outro. "Ainda estou passando por consultas médicas e exames. Estou medicado e aguardando a conclusão dos especialista para o melhor tratamento a seguir", escreveu Evaristo.

Ele também foi questionado sobre seus cuidados com a alimentação. "Está fazendo dieta ou come de 'tudo'?", indagou mais um. "Não tenho restrição alimentar. Mas evito muitos alimentos", revelou Evaristo, que não deu mais detalhes sobre o que está fora de sua rotina alimentar.

Confira:

Evaristo Costa ficou internado recentemente

Em janeiro deste ano, Evaristo Costa foi hospitalizado para tratar de complicações da doença de Crohn. O jornalista havia sido internado em Londres, na Inglaterra, cidade onde ele mora, após sentir fortes dores em decorrência da doença.

O comunicador passou cinco dias internado e recebeu alta quando teve sua infecção parcialmente controlada. Durante sua estadia no hospital, Evaristo ainda falou sobre o diagnóstico que recebeu em sua internação, que teve tratamento continuado em casa.

"O meu diagnóstico de Chron é relativamente novo, descobri há 4 anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá!! Sigo com minha resistência imunológica na 'sola do pé'. Dessa vez fui surpreendido com uma sepse urinária. Ainda bem que me mexi a tempo e estou recebendo o tratamento adequado num hospital de excelência do NHS (gratuito)", contou o jornalista na época.