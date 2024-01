Sem previsão de alta, Evaristo Costa tranquiliza os fãs: "Agora estou bem"

O jornalista Evaristo Costa postou uma foto no hospital e tranquilizou os seguidores após ser internado devido a complicações da doença de Crohn

Evaristo Costa usou as redes sociais neste sábado, 13, para tranquilizar os fãs após ser internado em um hospital devido a complicações da doença de Crohn, que descobriu há quatro anos, mas que segundo ele, ainda não aprendeu conviver e controlá-la.

No feed do Instagram, o jornalista postou uma foto usando a roupa do hospital e afirmou que após receber as medicações está se sentindo bem. Além disso, ele contou que ainda não tem previsão para receber alta.

"Moda Hospital. Que inclusive nos últimos meses tem se tornado bem frequente no meu figurino. Mas quero que saibam que agora estou bem. Sem dores, medicado e assistido 24h. O meu diagnóstico de Chron é relativamente novo, descobri há 4 anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá!! Sigo com minha resistência imunológica na "sola do pé'", começou.

Em seguida, Evaristo contou que está esperando a remissão da doença. "Dessa vez fui surpreendido com uma sepse urinária. Ainda bem que me mexi a tempo e estou recebendo o tratamento adequado num hospital de excelência do NHS (gratuito). Por enquanto sigo sem previsão de alta, recebendo medicação intravenosa e a esperar do efeito dos antibióticos e da remissão do Chron", acrescentou.

Por fim, o apresentador agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo dos fãs. "Agradeço demais as mensagens de carinho, as receitas, os contatos médicos e o apoio de vocês. Pode continuar mandando essas mensagens, tô com tempo pra ler tudo. Vocês comigo sou mais forte. Nunca perca o bom humor, ok? TMJ", finalizou a postagem.

A internação

Evaristo Costa precisou ser hospitalizado nesta última sexta-feira, 12, em um hospital na Inglaterra. Ele procurou a emergência médica na após sentir fortes dores provenientes da doença de Crohn, que não tem cura.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, o jornalista publicou uma foto na recepção do hospital e falou sobre sua situação. "E minha 'querida' doença de Crohn que me trouxe de novo para o médico com algumas complicações."

"Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais. Além de muita diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", iniciou. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para a entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há 1 mês. Se eu não me cuidar, posso ter graves complicações como anemia e graves infecções", explicou.