Com Covid-19, Zé Neto, da dupla com Cristiano fala sobre seu estado de saúde: “Me recuperando”

Zé Neto contou que deu entrada em hospital com baixa saturação nesta segunda-feira, 14

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 15h03

O cantor sertanejo Zé Neto (32), da dupla com Cristiano (33) falou sobre seu estado de saúde após ter anunciado o cancelamento de sete shows, por ter testado positivo para Covid-19, pela segunda vez. Ele esteve no Hospital de Base, da cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo, onde mora com a família, nesta última segunda-feira, 14 e explicou que deu entrada na unidade, com baixa saturação.

Zé Neto também esclareceu que não chegou a ficar internado. “Graças a Deus, devagarinho estou me recuperando. Fui ao hospital, sim, mas para fazer alguns exames para ver como estava meu estado”, disse o cantor. Ele também falou que foi liberado logo depois de ter sido medicado.



“Feito os exames, como eu estava saturando um pouco baixo, eles fizeram alguns medicamentos, mediram, a saturação subiu e liberaram para vir para casa, então está tudo bem. Logo mais estamos de volta para cantar e levar alegria para o povo”, disse. O sertanejo por fim, aproveitou para fazer um alerta sobre a gravidade da Covid-19. “Se cuidem, galera. Se cuidem, pois é algo sério”, acrescentou.





Natália Toscano atualiza estado de saúde do marido, Zé Neto

A influenciadora digital Natália Toscano foi ao seu Instagram se pronunciar sobre o estado de saúde do marido, o cantor Zé Neto, que foi diagnosticado com Covid-19. “Vamos continuar nos cuidando e em oração sempre”, escreveu na legenda do primeiro de uma série de stories sobre o assunto.

Natália ainda assegurou que está tudo certo com o cantor e que ele está repousando em casa: “Então, ele já tá em casa, tá com a saturação boa, com a pressão boa, quietinho. Tem que fazer repouso, tomar muita água, então ele tá bem. Realmente foi ao hospital, mas não está internado”.