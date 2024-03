Claudia Alencar é transferida para unidade de reabilitação

Internada desde dezembro do ano passado, a atriz Claudia Alencar foi transferida para uma unidade especializada em reabilitação

A atriz Claudia Alencar, que está internada desde o dia 17 de dezembro do ano passado após ser diagnosticada com uma síndrome miofascial pós-infecção sistêmica, foi transferida de hospital. Nesta última quarta-feira, 27, ela deixou a Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, e foi transferida para a Placi Cuidados Extensivos Barra, na Barra da Tijuca.

"A Sra. Claudia Gomes Alencar foi transferida para uma unidade especializada em reabilitação, Placi Cuidados Extensivos Barra. Está sob os cuidados de um time interdisciplinar com médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, nutricionista e enfermagem, sendo submetida a um programa para controle de dor e recuperação de força muscular, visando a plena independência e retorno às suas atividades diárias. Já é capaz de caminhar sob supervisão. Existe expectativa de atingimento de metas em menos de 30 dias", diz o comunicado de sua assessoria de imprensa.

A transferência

Segundo o portal Gshow, a médica Priscilla Ferreira, que está cuidando de Claudia, informou que a atriz foi transferida de hospital "porque já cumpriu toda a etapa de tratamento agudo". "Os antibióticos foram finalizados, todo o tratamento cirúrgico e acompanhamento por imagem foi concluído e agora ela está em um estágio do processo de recuperação que se beneficia da transferência para um hospital de transição especializado na reabilitação", explicou.

A médica ainda informou que o hospital que a artista está "oferece um time de profissionais especializados neste processo de cuidado (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, nutricionistas, psicólogos e equipe de enfermagem)".

Priscila também ressaltou que a paciente não trocou de equipe médica, mas no momento ela não precisa do hospital agudo de alta complexidade, com médicos especialistas e cirurgiões. "O ambiente que ela precisa é de reabilitação, com profissionais mais voltados para essa disciplina. Por isso, a decisão de vir para um hospital de transição. Exatamente."

Vale lembrar que o último trabalho de Claudia na Globo foi em uma participação na novela 'Rock Story', em 2016.