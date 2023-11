CBF confirma que Neymar passará por cirurgia em Belo Horizonte

Neymar será operado por Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e da Seleção Brasileira, na manhã desta quinta-feira, 2

Craque da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar já está no hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O atacante terá o joelho esquerdo operado pelo médico Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG e da Seleção, na manhã desta quinta-feira, 2.

Por meio de sua conta no Instagram, Neymar publicou uma foto na cama do hospital de Belo Horizonte. Para o procedimento cirúrgico, Neymar desembarcou, na tarde desta quarta-feira, 1, no Aeroporto da Pampulha, na capital mineira. O astro do futebol mundial andava com auxílio de muletas e com a perna esquerda imobilizada.

Neymar vai ficar pelo menos seis meses afastado dos gramados. O período de recuperação pode ser maior, por conta da gravidade da lesão, o pai do Davi Lucca e Mavie, rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Neymar se machucou ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa. Em sua página oficial nas redes sociais, a equipe de Neymar Jr divulgou um comunicado sobre o resultado dos exames:

“O atacante Neymar Jr da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026. O atacante passará por procedimento cirúrgico em data ainda a ser definida para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira e do Al-Hilal estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta”, informaram.

Quanto tempo de carreira ele já perdeu por causa de lesões?

De acordo com o colunista Rafael Reis, do site UOL, Neymar Jr já perdeu cerca de três anos de carreira por causa de lesões em campo. Ele ficou fora dos campos por aproximadamente 1.080 dias, segundo análise dos dados do Transfermark, mas sem contar o período em que ele esteve no Santos.

Além disso, a reportagem trouxe a informação de que Neymar Jr teve 39 ocorrências médicas em 10 anos de carreira. Entre as lesões dele estão, segundo o site Correio Brasiliense, duas lesões nas costelas, uma na lombar, sete na coxa esquerda, quatro na coxa direita, quatro no pé e tornozelo esquerdo, sete no pé e tornozelo direito e uma no joelho esquerdo.