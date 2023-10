Quantas vezes Neymar se lesionou desde que saiu do Brasil? Atleta já perdeu mais de 150 jogos

Neymar sofreu nova contusão durante jogo entre Brasil e Uruguai; jogador pode ficar fora por até oito meses

Neymar Jr. (32) sofreu uma nova lesão na última terça-feira, 17. Durante o jogo pelas Eliminatórias entre Brasil e Uruguai, o atleta do Al-Hilal rompeu um ligamento no joelho e pode chegar a oito meses afastado dos campos. Apesar da gravidade, essa não é a primeira vez que o atleta se machuca.

O camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol já se lesionou 29 vezes desde que deixou o Brasil para jogar na Europa, no ano de 2013. Desde então, Neymar já perdeu mais de 150 jogos em decorrência dos problemas físicos .

Antes desta lesão, que pode o afastar de no mínimo 20 jogos disputados pelo Al-Hilal, o atleta já havia passado cinco meses e meio longe dos gramados por uma entorse nos ligamentos do tornozelo direito sofrida neste ano —o que o deixou fora de campo por 18 partidas.

De acordo com o site Correio Brasiliense, Neymar já lesionou duas vezes as costelas; uma vez a lombar; sete vezes a coxa esquerda; quatro vezes a coxa direita; quatro vezes o pé e tornozelo esquerdo; sete vezes o pé e tornozelo direito; agora teve a primeira lesão no joelho esquerdo; e também já ficou afastado por Covid-19, caxumba e desgaste.

Em nota divulgada, a CBF confirmou que o jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. A lesão é a mais grave de sua carreira e o atleta precisará ser submetido a uma cirurgia.

Neymar usou seu perfil do Instagram para lamentar a nova lesão nesta quarta-feira, 18. "É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após quatro meses recuperado", escreveu.

