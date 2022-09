Cara Delevingne se pronuncia pela primeira vez após ser vista desorientada

Atriz Cara Delevingne foi vista desorientada e descalça em um aeroporto no começo de setembro

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 15h36

A atriz e modelo Cara Delevingne (30) se pronunciou pela primeira vez depois de ter sido vista desorientada e descalça em um aeroporto no início de setembro. No Twitter, ela se diz grata pelo apoio dos fãs que ainda estão ao seu lado.

“Obrigada a todos pelo esforço e apoio”, escreveu enquanto respondia à escritora Molly Knight, que tinha enviado uma mensagem de apoio para a atriz. "Vejo que os tablóides estão escrevendo sobre ela, já que os amigos estão preocupados com sua saúde mental. Ela foi aberta sobre suas lutas de saúde mental no passado. Cara Delevingne, nós te amamos. Você é muito amada, valorizada e respeitada por pessoas que você nunca conheceu", postou a escritora.

Thank you for all your work and support. ❤️❤️❤️ https://t.co/rhne2d7gzr — Cara Delevingne (@Caradelevingne) September 20, 2022

No começo do mês de setembro, no dia 5, a atriz foi vista descalça e vestindo uma camiseta da cantora Britney Spears enquanto passeava com seu cachorro, Alfie, e sua assistente, em Los Angeles. Cara estaria atrasada em duas horas para um voo no avião particular do marido de Beyoncé, Jay-Z. Sendo que, ela até conseguiu ir para a nave, mas não saiu da cidade, pois aparentemente teria sido expulsa, levantando suspeitas de que teria brigado com a equipe do rapper. Além disso, foi avistada andando nervosa de um lado para o outro, deixando seu celular cair várias vezes no chão.

De acordo com o The Sun, familiares e amigos da atriz querem internar Cara pela situação preocupante em que se encontra. Na semana passada, a colega de profissão Margot Robbie (32) foi vista saindo da casa de Cara visivelmente abalada emocionalmente.

Em algumas imagens divulgadas pelo Daily Mail, Margot sai da casa com uma expressão aflita e enxugando lágrimas de seu rosto enquanto se preparava para viajar no aeroporto de Los Angeles. A teoria é de que ela estaria assim devido à sua visita para Cara Delevingne.